FİNANS

Setur Ar-Ge Merkezi, birinci yılını kutluyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Setur'un turizm sektöründe global bir oyuncu olma hedefi çerçevesinde Eylül 2018'de hayata geçirdiği Setur Ar-Ge Merkezi'nin çalışan sayısı bir yılda 2 katına çıkarak 64'e yükseldi

İSTANBUL(AA) - Setur'un, sektöründe global bir oyuncu olmasına destek sağlaması hedefiyle dijitalleşme ve inovasyona verdiği önem çerçevesinde hayata geçirdiği Ar-Ge merkezi birinci yaşını kutladı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2018'de hayata geçen Ar-Ge merkezinin çalışan sayısı bir yılda 2 katına çıkarak 32'den 64'e yükseldi. Hızla büyüyen Setur Ar-Ge Merkezi, İzmir'de açılan yeni ofisin büyümesi için çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Müdürü Alphan Kimyonok, Setur Ar-Ge Merkezi'nin strateji ve hedeflerini Setur'un turizm ve duty free alanlarındaki vizyonları doğrultusunda belirlediklerini, geride kalan bir yıl içinde bu hedeflerini tamamlamayı başardıklarını belirterek, big data, machine learning ve Artificial Intelligence (AI) kullanan teknolojik çözümleri hayata geçirmek adına yeni projeleri başlattıklarını bildirdi.

Setur Ar-Ge Merkezi İş Çözümleri, Fikri & Sınai Haklar Müdürü Nilay Azizoğlu da yakın gelecekte Avrupa pazarında güçlerini artırmak, bilgi birikimi transferi ve yeni iş birlikleri için Eureka ve Horizon2020 proje başvuruları üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

- Projeler

Verilen bilgiye göre, bir yıl içinde, duty free personelinin vardiya programını mağazaların dönemsel ve saatten saate değişebilen müşteri yoğunluğuna göre otomatik ayarlayan bir yazılım uygulaması olan "Vardiya Robotu" projesini geliştiren Ar-Ge ekibi, bu projeyle birden fazla ödül aldı. Setur Ar-Ge Merkezi, projeyi öğrenen/gelişen bir yapı halinde, personelin en verimli ve memnun şekilde çalışmasını sağlarken, prim uygulamasıyla da entegre ederek satışları artırmayı hedefliyor.

Gelecek dönemde AB projeleri de dahil olmak üzere yapay zeka, blockchain ve NLP teknolojileriyle pek çok proje üzerinde çalışmalarını sürdüren Setur Ar-Ge Merkezi, "Dönüşüm Başlıyor" adı altında tüm personelin inovatif ve Ar-Ge yönü ağırlıklı olan işlerde ve projelerde yer alması için de teşvikler başlattı. Okan Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile iş birliği başlatan Setur Ar-Ge Merkezi, diğer üniversiteler ile de görüşmelerini sürdürüyor. Yıl boyunca birçok eğitim ve kongrelere katılan Ar-Ge ekibi, ayrıca Koç Üniversitesi yaz okulu ve staj okulunda da eğitimler verdi.

Setur Ar-Ge ekibi, setur.com.tr, Seturday.com ve Setur mobil uygulaması üzerinden müşterileri tanıyan ve tercihlerini analiz eden akıllı asistan sayesinde onlara kaliteli ve uygun tatil/seyahat seçeneklerini sunacak bir yapı olan "Akıllı Öneri Sistemi" projesi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

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