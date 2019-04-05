FİNANS

Setur Duty Free otomobil çekilişi talihlisi ödülünü teslim aldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Setur Duty Free'nin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan mağazasından 15 Eylül 2018 ile 15 Şubat 2019 tarihleri arasında alışveriş yapanlar arasında düzenlediği otomobil çekilişini kazanan belli oldu

İSTANBUL (AA) - Setur Duty Free'nin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gelen yolcu katında bulunan mağazasından 15 Eylül 2018 ile 15 Şubat 2019 tarihleri arasında alışveriş yapanlar arasında düzenlediği otomobil çekilişini İstanbul Pendik'te yaşayan Bülent Demirtel kazandı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Demirtel kazandığı 2018 model Ford Kuga MCA TİTANİUM 1.5 TDCİ 120 PS PWS model metalik rengi aracı Ford Perakende Satış Müdürü Güven Şensoy, Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Derya Gülünay ve Setur Duty Free'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Bozkurt Atalay'ın katıldıkları törende aldı.

4 bin 792 kişinin katıldığı çekiliş, söz konusu mağazadan en az 50 avroluk alışveriş yapan ve her 50 avro için bir çekiliş hakkı kazanan Türk vatandaşları arasında gerçekleştirildi.

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SETUR

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