Setur Duty Free'den Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni mağaza

İSTANBUL (AA) - Gümrüksüz satış mağazaları zinciri Setur Duty Free, yeni mağazasını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı transit yolcu salonunda açtığını duyurdu.

Setur Duty Free'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı transit yolcu salonunda yer alan 80 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazasını müşterilerin hizmetine sundu. Yeni mağazada pek çok kategorideki ürünün yanı sıra dünyaca ünlü markaların parfüm ve kozmetik ürünlerine özel, avantajlı kampanyalar sunuluyor.

Yeni mağaza, uygun fiyat ve kampanyalara erişimi sağlayan tasarımıyla transfer yolcularını bekliyor.

Duty Free işletmeciliğinde Türkiye’nin köklü markalarından olan Setur Duty Free mağaza zinciri, yurt genelinde, havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda, 21 bölge 50 mağazasıyla gümrüksüz satış mağazaları işletmeciliği yapmaya devam ediyor.

Setur Duty Free, 700’e yakın markayı 8 ana kategoride satışa sunarak, 40 binden fazla ürünü avantajlı fiyat ve kampanyalarla tüketiciyle buluşturuyor. Bine yakın kişiye istihdam sağlayan şirket, yüzde 25’lik pazar payı ile sektörün öncüleri arasında yer almaya devam ediyor.