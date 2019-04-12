FİNANS

Setur Duty Free'den Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni mağaza

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

Şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı transit yolcu salonunda yer alan 80 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazasını müşterilerin hizmetine sundu

İSTANBUL (AA) - Gümrüksüz satış mağazaları zinciri Setur Duty Free, yeni mağazasını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı transit yolcu salonunda açtığını duyurdu.

Setur Duty Free'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı transit yolcu salonunda yer alan 80 metrekare büyüklüğündeki yeni mağazasını müşterilerin hizmetine sundu. Yeni mağazada pek çok kategorideki ürünün yanı sıra dünyaca ünlü markaların parfüm ve kozmetik ürünlerine özel, avantajlı kampanyalar sunuluyor.

Yeni mağaza, uygun fiyat ve kampanyalara erişimi sağlayan tasarımıyla transfer yolcularını bekliyor.

Duty Free işletmeciliğinde Türkiye’nin köklü markalarından olan Setur Duty Free mağaza zinciri, yurt genelinde, havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda, 21 bölge 50 mağazasıyla gümrüksüz satış mağazaları işletmeciliği yapmaya devam ediyor.

Setur Duty Free, 700’e yakın markayı 8 ana kategoride satışa sunarak, 40 binden fazla ürünü avantajlı fiyat ve kampanyalarla tüketiciyle buluşturuyor. Bine yakın kişiye istihdam sağlayan şirket, yüzde 25’lik pazar payı ile sektörün öncüleri arasında yer almaya devam ediyor.

Setur Duty Free, alışveriş deneyimini dijital ortama da taşıyan seturdutyfree.com internet sitesiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı mağazalarından yapılacak alışverişler için ön sipariş olanağı da sunuyor.

seturdutyfree.com internet sitesini kullanan yolcular havalimanına gelmeden siparişini oluşturabilirken, dijital ortamın avantajlarını kullanarak istedikleri ürünün stokta olup olmadığını da görme olanağı buluyor.

Ürünü mağazada aramakla zaman kaybetmeyen yolcular, mağazaya geldiklerinde önceden hazırlanmış olan ürünlerinin ödemesini ön sipariş teslim ve ödeme noktasında yaparak, alışverişlerini hızlıca tamamlayabiliyor.

Bunun yanında, Setur Duty Free'nin internet sitesine üye olarak ön sipariş veren yolcular, ilk siparişlerinde seçili ürünlerde yüzde 20 indirim hakkı da kazanıyor.

Seturdutyfree Facebook, Instagram ve Youtube hesaplarından çeşitli fiyat ve kampanyalar takip edilebiliyor.

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Setur Duty Free

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