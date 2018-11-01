FİNANS

Setur Marinas'tan yeni mobil uygulama

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Setur Marinas'tan yeni mobil uygulama

İSTANBUL (AA) - Setur Marinas, yatçılık deneyimini kolaylaştıran bir mobil uygulama geliştirerek misafirlerinin kullanımına sundu.

Setur'un açıklamasına göre, Setur Marinas tarafından geliştirilen yeni mobil uygulama, kullanıcılarına kolay rezervasyon seçeneği sunuyor ve kampanyalarla ilgili tüm duyurulara en hızlı şekilde ulaşabilme olanağı veriyor.

Yatçılık deneyimini kolaylaştıran mobil uygulamada marinalar ile ilgili bilgilerin yanı sıra etkinlik takvimi, demirleme yerleri, hudut kapıları ve yakın çevreye ilişkin bilgilere de kolayca erişiliyor.

Setur Marinas ayrıca, www.seturmarinas.com adresindeki web sitesini de yeniledi. Yepyeni ve daha modern bir yaklaşımla hazırlanan yeni web sitesi ise değişen ihtiyaçlara ve trendlere uygun olarak kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, daha pratik bir hale dönüştü.

Yenilenen web sitesinin ana sayfasında marinaların tanıtımı, kampanyalar, hava durumu bağlantıları, kurumsal bağlantılar gibi bilgiler yer alırken, başta Setur Marinas'ın öncülük ettiği Ege Yat Rallisi ile ilgili haberler olmak üzere pek çok haber ve bilgiye yer veriliyor.

Marina ile ilgili bilgiler bölümünde ise, sosyal ve ticari üniteler, yerleşim planı, iletişim bilgileri ve galeri başlıkları yer alıyor. Sitede ayrıca tüm detaylarıyla Setur Marinaları'nın kampanyalarına ilişkin bilgiler paylaşılıyor.

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Setur Marinas

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