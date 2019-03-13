Setur ve M'Signature Event Company'den yeni etkinlik

iSTANBUL (AA) - Setur ve Türk girişimci Melis Kahyaoğlu'nun kurucusu olduğu M'Signature Event Company, Londra-Mayfair'de Adım Adım Londra Sanat Turu düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100’ün üzerinde müzayede evi ve galeriye ev sahipliği yapan Mayfair, son yıllarda Royal Academy of Art iş birliği ile yapılan Mayfair Art Weekend ile ünlenerek sanat meraklıları için sanatın pek çok alanına dair geniş bir yelpaze sunuyor.

Bu yıl 28-30 Haziran 2019'da düzenlenecek Mayfair Art Weekend'e paralel olarak ilk kez düzenlenecek London Art-Walk ise katılımcılarına hem bu özellikli bölgeyi tanımayı hem de renkli bu etkinlikte keyifli vakit geçirmeyi vadediyor.

London Art-Walk'ın arkasında Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur ve Türk girişimci Melis Kahyaoğlu'nun Londra'da kurduğu M'Signature Event Company yer alıyor.

Bu iş birliği sonucu hayata geçen London Art-Walk (Adım Adım Londra Sanat Turu), Sanat yazarı ve öğretim görevlisi Neslihan Kartoğlu rehberliğinde düzenlenecek.