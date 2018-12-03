Setur, yıl sonu satış toplantısını İzmir'de gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Setur’un her yıl düzenlediği yıl sonu satış toplantısı, 2018'de satış acentelerinin katılımıyla İzmir'de yapıldı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur yetkili satış acenteleri toplantısı bu yıl, 45 satış acentesinden 65 kişinin, Setur yönetim ekibi ile tüm operasyon birimlerinden de 50 yetkilinin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Şirketin sunduğu ürünler ile pazarlama faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, hizmet ağına yeni katılan acenteler de Setur ailesiyle tanıştı.

Toplantıda en iyi satış yapan acentelerine ve ekip üyelerine toplam 14 dalda ödül verildi. Setur'un satış acentelerini bir araya getiren etkinlik, Setur’un değerlendirme ve strateji paylaşımlarının yanı sıra Setur ailesinin bir araya gelmesi, bağlarının güçlenmesi, yakın iletişim içinde olması ve motivasyon açısından da önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, 2019 yılında hem Setur’a hem de turizm dünyasına yeni ürün ve hizmetler kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti: