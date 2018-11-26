FİNANS

Setur’dan en seçkin merkezlere kayak turları

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

Setur, bu kış yine kayak severler için farklı rotalara çok özel turlar düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Setur, 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, lüks kayak turizmi için pek çok ayrıcalıklı tur imkanı sunuyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur’un yurt dışı turları, Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sigortasını da ücrete dahil ederek seyahatseverlere büyük avantaj sağlıyor.

Setur’un sömestir kayak tatili önerileri arasında yer alan Lech – Avusturya turu, 19 - 26 Ocak 2019'da gerçekleşiyor. Avusturya Lech’te bulunan 280 km’lik pistler, her seviyeden kayakçıya kayak seçenekleri sunuyor. 22 kilometrelik cross-country kayak parkuru ile bu alanın meraklılarını, 26 kilometrelik bir eğlence parkı ile snowboardcuları, 15 kilometrelik kış yürüyüş parkuru ile doğa sporu meraklılarını ağırlıyor.

Ayrıca akşamları aydınlatılan kızak pisti, atlı kızak gezileri ve yılbaşı alışverişi için kurulan pazarları ile de kayak dışı aktiviteleri bir arada sunuyor. Avusturya Alpleri’nin en şık kayak köyü içindeki rahat ve geniş pistlerinden yararlanmak isteyenler, şık otelleri ve gurme restoranlarıyla Avrupa sosyetesinin gözde bölgesinde kış aylarının büyülü beyazlığında lüks ve konforu bir arada deneyimliyor.

Setur’un Courchevel - Fransa turu ise 26 Ocak - 02 Şubat 2019'da muhteşem manzaralarıyla kartpostal güzelliğinde bir dağ seyahati deneyimi sunuyor. Sadece Courchevel’de 63 kayak lifti ve 117 pist bulunuyor. 2 bin 738 metreye kadar çıkan pistlere yerleştirilmiş 562 kar makinesi ile uzun süre kar yağmadığı zaman bile kayak garantisi bulunuyor.

Şık ve tasarım otelleri, gurme restoran seçenekleri, eğlencesi hiç bitmeyen barları ve kulüpleri, şık tasarımları taşıyan butikleri ile dünyanın en şık kayak merkezleri arasında gösterilen Courchevel’de konfor, keyif ve lüks ön planda yer alıyor.

Kayak sporunu tutku haline getirenler için dünyanın en iyi kayak merkezlerinden biri olarak kabul edilen Bulgaristan’daki Bansko turu misafirlere, 19-23 Ocak 2019'da kayak keyfine ek olarak Bansko kasabasının tarihi ve doğal güzelliklerini de sunuyor.

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