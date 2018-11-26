Setur’dan en seçkin merkezlere kayak turları

İSTANBUL (AA) - Setur, 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, lüks kayak turizmi için pek çok ayrıcalıklı tur imkanı sunuyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur’un yurt dışı turları, Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sigortasını da ücrete dahil ederek seyahatseverlere büyük avantaj sağlıyor.

Setur’un sömestir kayak tatili önerileri arasında yer alan Lech – Avusturya turu, 19 - 26 Ocak 2019'da gerçekleşiyor. Avusturya Lech’te bulunan 280 km’lik pistler, her seviyeden kayakçıya kayak seçenekleri sunuyor. 22 kilometrelik cross-country kayak parkuru ile bu alanın meraklılarını, 26 kilometrelik bir eğlence parkı ile snowboardcuları, 15 kilometrelik kış yürüyüş parkuru ile doğa sporu meraklılarını ağırlıyor.

Ayrıca akşamları aydınlatılan kızak pisti, atlı kızak gezileri ve yılbaşı alışverişi için kurulan pazarları ile de kayak dışı aktiviteleri bir arada sunuyor. Avusturya Alpleri’nin en şık kayak köyü içindeki rahat ve geniş pistlerinden yararlanmak isteyenler, şık otelleri ve gurme restoranlarıyla Avrupa sosyetesinin gözde bölgesinde kış aylarının büyülü beyazlığında lüks ve konforu bir arada deneyimliyor.