Setur'dan erken rezervasyonda yüzde 50'ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - Setur, 2019 yaz dönemine yönelik başlattığı yurt içi erken rezervasyon kampanyası kapsamında yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

Setur'un açıklamasına göre, şirket, 2019 sezonu için "Evdeki Hesap Setur'la Tatile Uyar" sloganıyla erken rezervasyon dönemini başlattı. Bugün başlayan erken rezervasyon kampanyası, yaz döneminde Türkiye'nin en seçkin tatil otellerinde sezon fiyatlarına göre yüzde 50'ye varan indirimle 10 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Şirketin her yıl büyük ilgi gören erken rezervasyon kampanyasında 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi, fiyatın değişmesi durumunda ise değişen fiyata göre işlem garantisi veriliyor. Setur kalitesi ve güvenilirliğine uygun otellerin yer aldığı kampanyada, tüketicilere ayrıca otellerin iyi odalarını alma güvencesi de veriliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, 2019 için yabancı turistlerin Türkiye'ye ilgisinin çok yüksek olduğunu belirterek, ayrıca geçen yıllara göre fiyatların yüzde 30 yükselmesine rağmen şu anda 2018 son dakika fiyatlarına çok yakın bir seyir izlendiğini bildirdi.