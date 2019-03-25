İSTANBUL (AA) - Setur, dünyaca ünlü müzisyen George Dalaras'ın Akropolis'in en büyük tiyatrosu Odeon Herodes Atticus'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği konseri kapsayan bir tur düzenleyecek.

Setur'un açıklamasına göre, SeturSelect'in 18-20 Haziran'da düzenleyeceği Atina turu kapsamında, katılımcılara, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi de olan Yunan şarkıcı Dalaras'ın koserini izleme fırsatı sunuluyor.

Katılımcılar, tur kapsamında, 2019 Atina ve Epidaurus Festivali çerçevesinde Odeon Herodes Atticus'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verecek Dalaras'ı izleyecek.

Seyahat yazarı ve rehber Nükhet Everi'nin eşlik edeceği ve İstanbul'dan Atina'ya gerçekleştirilecek uçuşla başlayacak turun ilk gününde dünyanın en iyi müzeleri arasında yer alan Yeni Akropolis Müzesi ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan önemli sit alanlarından Akropolis ziyareti yer alıyor.

Akropolis'in eteklerinde yer alan manzaralı özel bir restorandaki öğle yemeği ve Pire Limanı'nındaki akşam yemeği misafirlere Yunan mutfağının tatlarını deneme fırsatı sunacak.

Atina şehir turu ile başlayacak ikinci gün, şehrin 20 kilometre güneyinde bulunan Vouliagmeni'de yenecek öğle yemeği, dondurma ve göl kenarında kahve keyfi ile devam edecek. Gece ise SeturSelect'in seçtiği restorandaki akşam yemeğinin ardından Odeon Herodes Atticus Tiyatrosu'ndaki George Dalaras konseri ile devam edecek.

