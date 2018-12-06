Setur'dan gezginler için sosyal platform

İSTANBUL (AA) - Setur, seyahat planı yapanların en kaliteli ve keşfedilmemiş içeriklere ulaşmalarını sağlamak üzere seturday.com sosyal platformunu oluşturdu.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, "Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var!" söylemiyle www.seturday.comadresinden yayına başlayan Seturday, farklı rotalarda yenilikleri ve bilinmeyeni geniş kitlelere sunmayı hedefliyor.

Seturday'in tanıtımına Setur yöneticilerinin yanı sıra Seturday yazarlarından Ahmet Erdem, Bahar Akıncı, Levent Özçelik, Nilay Örnek, Sefa Yamak, Sinan Hamamsarılar ve çok sayıda influencer katıldı.

Etkinlikte konuşan Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, Seturday'in, turizm sektöründe giderek daha fazla önem kazanan seyahat deneyiminin hem kullanıcılar hem de yazarlar tarafından paylaşılabileceği bir sosyal platform olacağını bildirdi.

Seturday ile gezginlerin sosyal platformu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Tomruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Setur olarak yaptığımız her işe kalitemizle imza atarken, öncü olma misyonumuzu da sürdürüyoruz. SeturSelect aracılığıyla kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak konusunda da öncüydük. Şimdi Seturday ile bu gücümüzü dijital platformumuza da aktarıyoruz. Böylece seyahat planı yapan kişiler seyahat öncesinde arama motorunda karşılarına çıkan pek çok sonuç içinde kaybolmayacak, herkes planladığı seyahat rotasıyla ilgili en kaliteli ve bilinmeyen içeriğe Seturday üzerinden erişebilecek. Kullanıcılarımız, Seturday yazarlarının özgün içeriklerinden, 'Bir Bilene Sor' ve 'Bucket List' gibi yenilikçi özelliklerden yararlanabilecek. Seturday.com kişisel seyahat deneyimlerinin ilham unsuru olduğu yapısıyla tüm seyahatseverlere bambaşka perspektifler sunacak."