FİNANS

Setur'dan Kalamış Marina'ya özel kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

Setur, Kalamış Marina'da ve kendi marinalarında geçerli çok sayıda kampanya sunuyor

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, Kalamış Marina'da ve kendi marinalarında geçerli çok sayıda kampanya hayata geçirdi.

Setur'un açıklamasına göre, Setur Marinaları, Kalamış Marina'da sınırlı bir süre boyunca ayrıcalıklı fuar avantajları ile misafirlerine ve İstanbullu deniz severlere bağlama fırsatları sunuyor.

Fuar fiyatlarıyla birlikte "Kazan Kazandır" kampanyasına ilave ay avantajları, "Sıfır Tekne Kampanyası" ve her Setur Marinaları'nda 30'ar gün ücretsiz bağlama avantajı sağlayan (toplam 270 gün) "Zincir Kampanya Avantajları" sunuluyor.

Kalamış Marina ayrıca başka marinalarda sezon başına kadar sözleşmesi devam eden misafirlerine farklı esneklikler sunuyor. Yüzde 25 kapora bedeli ile fuar fiyatlarını garanti ederken bir yandan da bulunulan marinada sözleşme dönemi tamamlanabiliyor. Sezon başında güneye, diğer Setur Marinaları'na doğru yelken açarken Kalamış Marina ile sözleşme başlatılabiliyor ve Zincir Kampanya Avantajları'nı sözleşme başlangıcı itibarıyla hayata geçirilebiliyor.

Herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapıldığında diğer Setur Marinaları'nda 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı ve sonraki 60 güne kadar konaklamalarda ise yüzde 50 indirim imkanı sunuluyor. Zincir kampanya kapsamında yüzde 50 indirimli konaklayan tekneler, yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda 30 güne kadar ücretsiz ilave süre kazanma imkanına sahip oluyor.

Yol yardımı kampanyasında, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan tekne seyir halinde iken diğer bir Setur Marinası'nda karaya çıkma ihtiyacı duyduğunda, denizde ve karada ücretsiz konaklama ile birlikte lift hizmetinden yüzde 50 indirimli yararlanabiliyor.

- Sadakat kampanyası ile yüzde 25'e varan indirim

Sadakat kampanyası, yıllık bağlama sözleşmelerinde yatçıların kıdem yıllarına göre indirimler sunuyor. Birlikte geçirilen her yıl için yüzde 2 olarak belirlenen indirim oranı, 10 yıl üzerindeki kıdeme sahip tekne sahipleri için yüzde 25'e kadar çıkabiliyor.

Ortak Lift kampanyası kapsamında, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan ve belirli sebeplerle o marinada karaya alınamayan teknelere, başka bir Setur Marinası'nda ücretsiz karada konaklama ve çekme&atma hizmeti imkanı sunuluyor.

Satılık tekneler için en konforlu marina olan Setur Marinaları, yıllık sözleşmesi olan ve teknesini satışa çıkaran yatçılara sözleşme süresi içerisinde 2 kez ücretsiz çekme&atma, satış sonrasında ise kalan sözleşme süresini diğer bir Setur Marinası’na devretme hakkı ve 30 güne kadar %50 indirimli konaklama imkanı sunuyor.

Sözleşmeni dizayn et kampanyası çerçevesinde, yatçılar, kişiye özel takvimle, dilediği 2 veya 3 Setur Marinası'nda avantajlı fiyatlarla yıllık sözleşme imkanına sahip oluyor.

Setur Marinaları, yeni sıfır tekne alan yatçıların, yıllık bağlama sözleşmelerine yüzde 10 indirimle birlikte, ilk çekme-atma ve 1 ay karapark hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

Tekne sahiplerinin 15 güne kadar Setur Marinaları'nda kaldıkları günleri, yıllık sözleşmeye çevirme fırsatı veriliyor. Ayrıca, günlük sözleşmelere ödenen bedeller, yıllık sözleşmeden düşülüyor.

Setur Marinaları'nda yıllık sözleşmesi olan yatçılar, teknesi Setur Marinaları dışında konaklayan arkadaşlarını, herhangi bir Setur Marinası’nda yıllık sözleşme yapmaya davet ettiğinde, kendisi ve referans olduğu arkadaşı 1 ay ücretsiz ilave süre kazanıyor.

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