Setur'dan Kalamış Marina'ya özel kampanya

Kalamış Marina ayrıca başka marinalarda sezon başına kadar sözleşmesi devam eden misafirlerine farklı esneklikler sunuyor. Yüzde 25 kapora bedeli ile fuar fiyatlarını garanti ederken bir yandan da bulunulan marinada sözleşme dönemi tamamlanabiliyor. Sezon başında güneye, diğer Setur Marinaları'na doğru yelken açarken Kalamış Marina ile sözleşme başlatılabiliyor ve Zincir Kampanya Avantajları'nı sözleşme başlangıcı itibarıyla hayata geçirilebiliyor.

Setur'un açıklamasına göre, Setur Marinaları, Kalamış Marina'da sınırlı bir süre boyunca ayrıcalıklı fuar avantajları ile misafirlerine ve İstanbullu deniz severlere bağlama fırsatları sunuyor.

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, Kalamış Marina'da ve kendi marinalarında geçerli çok sayıda kampanya hayata geçirdi.

Herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapıldığında diğer Setur Marinaları'nda 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı ve sonraki 60 güne kadar konaklamalarda ise yüzde 50 indirim imkanı sunuluyor. Zincir kampanya kapsamında yüzde 50 indirimli konaklayan tekneler, yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda 30 güne kadar ücretsiz ilave süre kazanma imkanına sahip oluyor.

Yol yardımı kampanyasında, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan tekne seyir halinde iken diğer bir Setur Marinası'nda karaya çıkma ihtiyacı duyduğunda, denizde ve karada ücretsiz konaklama ile birlikte lift hizmetinden yüzde 50 indirimli yararlanabiliyor.

- Sadakat kampanyası ile yüzde 25'e varan indirim

Sadakat kampanyası, yıllık bağlama sözleşmelerinde yatçıların kıdem yıllarına göre indirimler sunuyor. Birlikte geçirilen her yıl için yüzde 2 olarak belirlenen indirim oranı, 10 yıl üzerindeki kıdeme sahip tekne sahipleri için yüzde 25'e kadar çıkabiliyor.

Ortak Lift kampanyası kapsamında, bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan ve belirli sebeplerle o marinada karaya alınamayan teknelere, başka bir Setur Marinası'nda ücretsiz karada konaklama ve çekme&atma hizmeti imkanı sunuluyor.