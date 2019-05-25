Setur’dan Ramazan Bayramı ve Babalar Günü için turlar

İSTANBUL (AA) - Setur, Ramazan Bayramı ya da 16 Haziran Babalar Günü için babasına, ailesine bir seyahat hediye etmeyi düşünenlere farklı rotalara düzenlenen turlar hazırladı.

Setur'tan yapılan açıklamaya göre, Setur, Ramazan Bayramı’nda yurt içi veya yurt dışında tatile gitmek isteyenler ya da 16 Haziran Babalar Günü için babasına, ailesine bir seyahat hediye etmeyi düşünenlere farklı rotalara düzenlenen birbirinden keyifli turlar hazırladı.

Yurt içinde düzenlenen kültür turlarını tercih etmeyi planlayanlar için, Butik Mardin Turu, Butik Van Doğubeyazıt turu ya da Isparta Gül Hasadı ve Göller Yöresi Turu’nu öneren Setur, yurt dışında da Berlin, Sicilya gibi üç ayrı rotada düzenlenecek turların yanı sıra, Prag-Viyana turu ya da Baltık başkentleri gemi turu seçeneklerini sunuyor.

Setur’un 5 -7 Haziran ve 7-9 Haziran'da iki grupta düzenleyeceği Butik Mardin Turu, Mardin, Deyrulzafaran Manastırı, Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi, Kültür Sokak, Ulu Cami, Abbaralar, Mor Gabriel Manastırı, Midyat, Hasankeyf, Dara Antik Kenti, Diyarbakır, Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Müzesi, Surlar ve 10 Gözlü Köprü gibi bölgenin gezilecek ve görülecek tüm noktalarını kapsıyor.