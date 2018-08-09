FİNANS

Setur'un duty free mağazasında Adidas ürünleri yerini aldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Setur'un İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yer alan duty free mağazasında Adidas ürünlerinin de satışına başlandı

İSTANBUL (AA) - Setur'un İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yer alan duty free mağazasında Adidas ürünlerinin de satışına başlandı.

Setur'un açıklamasına göre, Türkiye'nin en yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free, avantajlı fiyatlarının yanı sıra yenilikler ve iş birlikleriyle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Setur Duty Free'nin gerçekleştirdiği yeni iş birliği çerçevesinde Sabiha Gökçen içinde yer alan Brandin mağazasının 15 metrekarelik özel bir alanında Adidas ürünleri satışa sunuluyor.

Setur Duty Free Adidas Corner'de hem Adidas Performans hem de Adidas Originals ürünleri yer alıyor. Adidas Performance, markanın lider teknolojileri kullanarak tasarladığı spor ve performans ürünlerini temsil ediyor. Adidas Originals ise geçmişte spor amaçlı tasarlanmış ürünlerin günümüze uyarlanması ile oluşan, trendleri belirleyenlerin tercihi olan günlük yaşam ürünlerini temsil ediyor.

Mağazada yerini alan Adidas Originals sneaker'leri arasında, arşivlerde yer alan ikonların yanında geleceği tasarlayan yeni silüetler de yer alıyor.
Setur Duty Free, 2019 yılıyla birlikte Kapıkule, İpsala, Bodrum ve Kuşadası mağazalarında da Adidas ürünlerinin satışına başlayacak.

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