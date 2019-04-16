SEUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Seul Temsilcisi Taha Saran, bugüne kadar Güney Kore'den Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarının 2,6 milyar doları geçtiğini belirterek, "Koreli yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgileri devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda da aktif bir şekilde yatırımların artmasını öngörüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Güney Kore Endüstriyel Teknoloji Birliğinin (KOITA) Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlediği "Türkiye Yatırım Semineri"nde, Güney Koreli yatırımcılara Türkiye’nin yatırım ortamı ve mevcut ekonomik durumuna ilişkin bilgi verildi. KOITA genel merkezinde gerçekleştirilen seminere, çok sayıda Koreli firmanın temsilcisi katıldı.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında geçmişten bu yana süren yakın ve dostane diplomatik ilişkiler sayesinde ekonomik ve ticari ilişkilerin de sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Erçin, Türkiye ekonomisinin global ekonomik ve siyasi gelişmeler karşısında bazı dalgalanmalar yaşadığını ifade ederek, güçlü finans sistemi ve devletin zamanında aldığı önlemler sayesinde ekonominin normalleşme sürecine girdiğini kaydetti.