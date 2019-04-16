FİNANS

Seul'de "Türkiye Yatırım Semineri"

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Seul Temsilcisi Taha Saran: - "Bugüne kadar Güney Kore'den Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı 2,6 milyar doları geçti. Koreli yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgileri devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda da aktif bir şekilde yatırımların artmasını öngörüyoruz"

SEUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Seul Temsilcisi Taha Saran, bugüne kadar Güney Kore'den Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarının 2,6 milyar doları geçtiğini belirterek, "Koreli yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgileri devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda da aktif bir şekilde yatırımların artmasını öngörüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Güney Kore Endüstriyel Teknoloji Birliğinin (KOITA) Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlediği "Türkiye Yatırım Semineri"nde, Güney Koreli yatırımcılara Türkiye’nin yatırım ortamı ve mevcut ekonomik durumuna ilişkin bilgi verildi. KOITA genel merkezinde gerçekleştirilen seminere, çok sayıda Koreli firmanın temsilcisi katıldı.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında geçmişten bu yana süren yakın ve dostane diplomatik ilişkiler sayesinde ekonomik ve ticari ilişkilerin de sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Erçin, Türkiye ekonomisinin global ekonomik ve siyasi gelişmeler karşısında bazı dalgalanmalar yaşadığını ifade ederek, güçlü finans sistemi ve devletin zamanında aldığı önlemler sayesinde ekonominin normalleşme sürecine girdiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "dengeleme", "disiplin" ve "değişim" başlıklarındaki Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde 2019-2021 yılları arasında alınacak önlemler ve gerçekleştirilecek yapısal reformlar ile ekonomide dengelenmenin sağlanacağın belirten Erçin, bir yandan cari açığın azalırken, diğer yandan büyümenin normal seviyelere döneceğini aktardı.

- "Koreli yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgileri devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Seul Temsilcisi Taha Saran da yaptığı sunumda, özellikle son 15 yılda gerçekleştirilen yapısal reformlar ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik gelişmeler sonucu 2003 yılından bu yana Türkiye’ye çekilen uluslararası doğrudan yatırım miktarının 210 milyar doları geçtiğini bildirdi.

UNCTAD 2019 raporuna göre, global uluslararası doğrudan yatırım rakamlarında yüzde 19’luk düşüşün yaşandığı 2018'de, Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artış gösterdiğini kaydeden Saran, bunun yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan güveninin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kamu finansmanı ve bankacılık sektöründeki ekonomik göstergelere ve borçlanma verilerine bakıldığında, kısa ve orta vadede ciddi bir risk gözlemlenmediğini ifade eden Saran, artmakta olan ihracat ve turizm gelirleri sayesinde cari açıktaki düşüşün ekonomideki dengelenme sürecini hızlandırmakta olduğunu söyledi.

Saran, bugüne kadar Güney Kore’den Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarının 2,6 milyar doları geçtiğini ve bunun yaklaşık 2,2 milyar dolarının son 10 yılda gerçekleştiğini belirterek, Koreli yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgilerinin devam ettiğini ve önümüzdeki yıllarda da aktif bir şekilde yatırımların artmasını öngördüklerini kaydetti.

KOITA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ma Chang Hwan ise Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında hem ekonomik hem kültürel açıdan önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade ederek, Koreli firmaların bölgeye açılmaları anlamında Türkiye’de yapacakları yatırımların çok önemli olduğunu, Türkiye’nin, sahip olduğu büyük pazarın yanı sıra genç ve dinamik nüfusu sayesinde yatırımcılara geniş fırsatlar sunduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KORE türkiye yatırım

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