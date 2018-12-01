"Sevgiyle Koru Projesi" sokak hayvanlarına yuva olacak

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Tepe Betepon Satış ve Pazarlama Müdürü Kenan Kafdal, sokak hayvanları için kulübe tasarladıklarını belirterek, "Özel olarak tasarladığımız kulübeler, sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın zorlu hava koşullarından korunmasını sağlayarak, hayatlarını kolaylaştıracak." dedi.

Kafdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tepe Betopan AŞ olarak "Sevgiyle Koru Projesi"ni hayata geçirdiklerini ve sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını bu vesileyle gidermeyi amaçladıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının kış aylarında korunaklı yerler bulmakta zorlandığını ifade eden Kafdal, "Hem soğuktan korunup hem de yaşamsal aktivitelerini devam ettirebilmek sokak hayvanları için oldukça zor. Hayvanları sadece beslemek değil aynı zamanda korunmalarını da sağlamak gerekiyor çünkü yiyecekten sonra en büyük ihtiyaçları barınmak." diye konuştu.

Kafdal, Türkiye'de barınakların çoğunun dolu olduğuna işaret ederek, sokak hayvanlarının, açlıkla, hastalıkla mücadele ettiğine dikkati çekti. Kafdal, "Sokak hayvanları için özel olarak tasarladığımız kulübeler, sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın zorlu hava koşullarından korunmasını sağlayarak, hayatlarını kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.