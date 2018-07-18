Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Osman ŞİŞKO- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, hasadına sayılı günler kalan fındık alım fiyatlarına ilişkin konuştu. Sevinç "Fındık fiyatlarının geçen yılki fiyatların altında olacağını düşünmüyorum. Eğer devlet ‘Yeniden ben pazarda olacağım, fındık alacağım’ derse, ki bunu asla yapmamalı. Yaparsa da geçen yıldan en az enflasyon farkı kadar fiyat farkı vermek zorundadır" dedi. Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen fındıkta hasat dönemi başlıyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu üyesi Edip Sevinç, bölgenin önemli gelir kaynağı olan ve hasadına sayılı günler kalan fındıkla ilgili değerlendirmede bulundu. Sevinç, yüzde 5 seviyelerinde fındık üretilen Amerika'nın, fındıkla ilgili Türkiye'nin karşısındaki en büyük tehlike olduğunu ve bu nedenle ülkedeki fındık üretiminin artırılması gerektiğini söyledi. Sevinç, "Ülkede fındık üretiminin ve veriminin artırılması gerekiyor. Bizim ihracatçılar olarak bu konuda alnımız ak. Verimin, üretimin artırılması, en önemlisi de maliyetin düşürülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'deki maliyet dünyadaki maliyetin 2-2,5 misliyse Türk üreticisi ve Türkiye piyasayla rekabet edemez. Yarın Amerika kilo başına 0,2 - 0,3 Cent maliyetle piyasaya girerse biz fındığımızı pazarlayamayız. Şu anda Şili'de maliyet 0,20 Cent. 30 bin ton üretim yapıyorlar fakat ilerleyen süreçte 100- 150 bin ton üretmeyeceklerini garanti edemeyiz. Amerika fındık konusunda Türkiye'nin karşısındaki en büyük tehlike. Muazzam teknoloji ve arazi imkânlarıyla birlikte isterlerse Türkiye kadar fındığı 10 sene içerisinde yetiştirebileceklerini unutmamamız lazım" dedi.

'290 BİN TON İHRACAT TAHMİN EDİYORUZ' Sevinç, bu yılki fındık ihracatının 290 bin ton olacağını tahmin ettiklerini kaydederek, "Tamamen kaliteye ve rekolteye bağlı olmakla birlikte, bu miktarın altında da olmayacağını düşünüyoruz. Hiç kimse ne miktarda fındık sattığına, içerde ne kadar fındık tükettiğine bakmıyor. Hâlbuki fiyatlardan daha önemlisi tonaj bazında satabildiğimiz fındıktır. Öyle bir yıl gelir ki; 900 bin ton fındık olur. Eğer dünyada bunu tüketmeye hazır bir endüstri, yemeye hazır bir tüketici yoksa o zaman 2009'da olduğu gibi fındık elimizde patlar. Devletin elinde 695 bin ton fındık birikmişti, 300 bin tonunu satabildi, maliyeti devlete 6 - 7 lira olan 400 bin ton fındığı ise 45 kuruştan yağ fabrikalarına gönderdi. Bu zararı da tüketiciler ödemişti. Eğer TMO, elindeki fındığı satamaz ve rekolte önümüzdeki sene iyi olursa yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu zarar ise yine tüketicinin cebinden çıkacak" diye konuştu. 'DÜNYAYA YETECEK FINDIK VAR' Piyasada geçen yıldan ciddi oranda fındık kaldığını vurgulayan Sevinç, "Hem sanayicinin, hem Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, kısmen de köylünün elinde geçen yıldan ciddi oranda bir fındık kaldı. Şu anda dünyaya yetecek kadar fındık var. Biz dünyayı Türk fındığına bağımlı, Türk fındığından daha fazla ürünler üretildiği konuma getiremezsek ve Türkiye'nin fındıktaki tekeli yüzde 78'lerden yüzde 60'ların altına düşerse yarın düşük rekoltelerde dahi fındığımızı satamayacak duruma geliriz" ifadelerini kullandı.