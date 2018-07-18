FİNANS

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, hasadına sayılı günler kalan fındık alım fiyatlarına ilişkin konuştu.

Osman ŞİŞKO- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, hasadına sayılı günler kalan fındık alım fiyatlarına ilişkin konuştu. Sevinç "Fındık fiyatlarının geçen yılki fiyatların altında olacağını düşünmüyorum. Eğer devlet ‘Yeniden ben pazarda olacağım, fındık alacağım’ derse, ki bunu asla yapmamalı. Yaparsa da geçen yıldan en az enflasyon farkı kadar fiyat farkı vermek zorundadır" dedi.

Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen fındıkta hasat dönemi başlıyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu üyesi Edip Sevinç, bölgenin önemli gelir kaynağı olan ve hasadına sayılı günler kalan fındıkla ilgili değerlendirmede bulundu. Sevinç, yüzde 5 seviyelerinde fındık üretilen Amerika'nın, fındıkla ilgili Türkiye'nin karşısındaki en büyük tehlike olduğunu ve bu nedenle ülkedeki fındık üretiminin artırılması gerektiğini söyledi. Sevinç, "Ülkede fındık üretiminin ve veriminin artırılması gerekiyor. Bizim ihracatçılar olarak bu konuda alnımız ak. Verimin, üretimin artırılması, en önemlisi de maliyetin düşürülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'deki maliyet dünyadaki maliyetin 2-2,5 misliyse Türk üreticisi ve Türkiye piyasayla rekabet edemez. Yarın Amerika kilo başına 0,2 - 0,3 Cent maliyetle piyasaya girerse biz fındığımızı pazarlayamayız. Şu anda Şili'de maliyet 0,20 Cent. 30 bin ton üretim yapıyorlar fakat ilerleyen süreçte 100- 150 bin ton üretmeyeceklerini garanti edemeyiz. Amerika fındık konusunda Türkiye'nin karşısındaki en büyük tehlike. Muazzam teknoloji ve arazi imkânlarıyla birlikte isterlerse Türkiye kadar fındığı 10 sene içerisinde yetiştirebileceklerini unutmamamız lazım" dedi.

'290 BİN TON İHRACAT TAHMİN EDİYORUZ'

Sevinç, bu yılki fındık ihracatının 290 bin ton olacağını tahmin ettiklerini kaydederek, "Tamamen kaliteye ve rekolteye bağlı olmakla birlikte, bu miktarın altında da olmayacağını düşünüyoruz. Hiç kimse ne miktarda fındık sattığına, içerde ne kadar fındık tükettiğine bakmıyor. Hâlbuki fiyatlardan daha önemlisi tonaj bazında satabildiğimiz fındıktır. Öyle bir yıl gelir ki; 900 bin ton fındık olur. Eğer dünyada bunu tüketmeye hazır bir endüstri, yemeye hazır bir tüketici yoksa o zaman 2009'da olduğu gibi fındık elimizde patlar. Devletin elinde 695 bin ton fındık birikmişti, 300 bin tonunu satabildi, maliyeti devlete 6 - 7 lira olan 400 bin ton fındığı ise 45 kuruştan yağ fabrikalarına gönderdi. Bu zararı da tüketiciler ödemişti. Eğer TMO, elindeki fındığı satamaz ve rekolte önümüzdeki sene iyi olursa yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu zarar ise yine tüketicinin cebinden çıkacak" diye konuştu.

'DÜNYAYA YETECEK FINDIK VAR'

Piyasada geçen yıldan ciddi oranda fındık kaldığını vurgulayan Sevinç, "Hem sanayicinin, hem Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, kısmen de köylünün elinde geçen yıldan ciddi oranda bir fındık kaldı. Şu anda dünyaya yetecek kadar fındık var. Biz dünyayı Türk fındığına bağımlı, Türk fındığından daha fazla ürünler üretildiği konuma getiremezsek ve Türkiye'nin fındıktaki tekeli yüzde 78'lerden yüzde 60'ların altına düşerse yarın düşük rekoltelerde dahi fındığımızı satamayacak duruma geliriz" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIK FINDIK MALİYETİNİ AÇIKLAMALI'

Ortada dönen fındık dedikodularının bitmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fındığın maliyetini açıklaması gerektiğini de aktaran Sevinç, şöyle dedi:

"Fındık fiyatlarının geçen yılki fiyatların altında olacağını düşünmüyorum. Eğer devlet ‘Yeniden ben pazarda olacağım, fındık alacağım’ derse, ki bunu asla yapmamalı. Yaparsa da geçen yıldan en az enflasyon farkı kadar fiyat farkı vermek zorundadır. Öncelikle Tarım Bakanlığı kendi elindeki fındık maliyetlerini açıklamalıdır. Açıklayıp ortada dönen fındık dedikodularını bitirmelidir. Devletin bu konuda bir iyileştirme yapıp üreticinin maliyetinin biraz daha önemli bir kısmını karşılamasında ve alım programından çıkmasında fayda var."

PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorumSevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum
SunExpress kış uçuş programını açıkladıSunExpress kış uçuş programını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.