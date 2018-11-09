Şevki Karayel Darüşşafaka yararına konser verecek

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Piyanist Şevki Karayel, 155 yıldır "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla binlerce öğrencinin hayatını değiştiren Darüşşafaka yararına konser verecek.

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz yetenekli çocuklara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları yararına verilecek konser, 21 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Konserden elde edilecek gelir, Darüşşafaka Sanat Merkezi’ndeki öğrenciler için ihtiyaç duyulan enstrümanların alınması amacıyla kullanılacak.

Karayel, Darüşşafaka yararına vereceği konserde klasik müziğin efsane isimlerinden Bach, Beethoven, Liszt ve Fazıl Say'ın eserlerini yorumlayacak. (Fotoğraflı)

