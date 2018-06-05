Seyahat acenteleri tatil sezonuna Eximbank kredisiyle girecek

TÜRSAB ile Türk Eximbank arasında yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan protokolle, Türk Eximbank’ın uygun maliyetli kaynaklarının Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle TÜRSAB üyesi olan KOBİ niteliğindeki Seyahat acentelerine protokole dahil olan Halkbank, Vakıfbank ve DenizBank aracılığıyla kullandırılacağını anlatan Bağlıkaya, böylece döviz kazandırıcı faaliyette bulunan seyahat acentelerinin teminat sorunu olmadan söz kaynaklara çok uygun maliyetlerle ulaşabileceklerini söyledi.

DİLARA ZENGİN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü'nün seyahat acentelerinin toparlanma sürecine destek olacağını belirterek, "Her bir firma 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 1 yıl ve 2 taksitte ödenebilecek. Firmalarımıza uygun maliyetli, kredi sağlanmış olacak." dedi.

Bağlıkaya, protokol kapsamında Türk Eximbank'ın KOBİ niteliğindeki A grubu seyahat acentelerine 300 milyon lira tutarında bir kaynak ayırdığını kaydederek, "Protokolü imzalayan bankalar ise A, B, C grubu seyahat acentelerine kredi kullandıracak. Bankaların sağlayacağı krediyle birlikte toplam hacim 500 milyon liranın üzerine çıkıyor. Her bir firma 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 1 yıl ve 2 taksitte ödenebilecek. Firmalarımıza uygun maliyetli kredi sağlanmış olacak." diye konuştu.

Bu sene turizmde bir atılım yılı olacağını ifade eden Bağlıkaya, "Bu protokol, birliğimizin girişimleriyle acentelerimizin toparlanma sürecine destek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kredinin ülke turizmindeki gelişimi desteklemesini temenni ettiklerini ifade eden Bağlıkaya, "Bu yıl turizmde rekor yıl olmasını bekliyoruz. Küçük ve orta ölçekli acenteler için ilk kez böyle bir kredi desteği sağlanıyor. Bu kredi olanağı orta ve küçük ölçekli acentelerimiz için önemli bir rahatlama sağlayacak. Böylelikle iç turizmin gelişmesine olanak sağlayarak bölgesel gelişimi destekleyecek, ülke turizmine katkı sağlayacak bir proje ortaya konmuş oldu." dedi.