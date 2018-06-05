Seyahat acenteleri tatil sezonuna Eximbank kredisiyle girecek

DİLARA ZENGİN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü'nün seyahat acentelerinin toparlanma sürecine destek olacağını belirterek, "Her bir firma 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 1 yıl ve 2 taksitte ödenebilecek. Firmalarımıza uygun maliyetli, kredi sağlanmış olacak." dedi.
Bağlıkaya, AA muhabirine, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine destek sağlanması amacıyla imzalanan Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TÜRSAB ile Türk Eximbank arasında yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan protokolle, Türk Eximbank’ın uygun maliyetli kaynaklarının Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle TÜRSAB üyesi olan KOBİ niteliğindeki Seyahat acentelerine protokole dahil olan Halkbank, Vakıfbank ve DenizBank aracılığıyla kullandırılacağını anlatan Bağlıkaya, böylece döviz kazandırıcı faaliyette bulunan seyahat acentelerinin teminat sorunu olmadan söz kaynaklara çok uygun maliyetlerle ulaşabileceklerini söyledi.
Bağlıkaya, protokol kapsamında Türk Eximbank'ın KOBİ niteliğindeki A grubu seyahat acentelerine 300 milyon lira tutarında bir kaynak ayırdığını kaydederek, "Protokolü imzalayan bankalar ise A, B, C grubu seyahat acentelerine kredi kullandıracak. Bankaların sağlayacağı krediyle birlikte toplam hacim 500 milyon liranın üzerine çıkıyor. Her bir firma 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 1 yıl ve 2 taksitte ödenebilecek. Firmalarımıza uygun maliyetli kredi sağlanmış olacak." diye konuştu.
Bu sene turizmde bir atılım yılı olacağını ifade eden Bağlıkaya, "Bu protokol, birliğimizin girişimleriyle acentelerimizin toparlanma sürecine destek olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kredinin ülke turizmindeki gelişimi desteklemesini temenni ettiklerini ifade eden Bağlıkaya, "Bu yıl turizmde rekor yıl olmasını bekliyoruz. Küçük ve orta ölçekli acenteler için ilk kez böyle bir kredi desteği sağlanıyor. Bu kredi olanağı orta ve küçük ölçekli acentelerimiz için önemli bir rahatlama sağlayacak. Böylelikle iç turizmin gelişmesine olanak sağlayarak bölgesel gelişimi destekleyecek, ülke turizmine katkı sağlayacak bir proje ortaya konmuş oldu." dedi.
Seyahat acentelerine sağlanacak kredi, Türk Eximbank sevk öncesi ihracat kredisi (SÖİK) ve banka kaynaklı "işletme kredisi" olmak üzere iki türden oluşuyor.
Söz konusu kredilerin vadeleri Türk Eximbank SÖİK kredisi için 360 gün 2 taksit olarak belirlenirken, banka kaynaklı krediler için 12 ay 2 taksit olarak uygulanıyor.
Kredilerin faiz oranları ise Türk Eximbank kaynaklı kredilerde, aracı banka komisyonu dahil olmak üzere Türk lirası cinsi kredilerde yıllık yaklaşık yüzde 7,84, döviz cinsi kredilerde de Libor/Euribor + yüzde 1,5 düzeyinde, banka kaynaklı kredilerde ise yıllık faiz oranının değişiklik gösterebilmekle birlikte yüzde 18 olacağı belirtiliyor.
Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz ve DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız tarafından imzalanmıştı.
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