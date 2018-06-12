Seyahat Sağlık Sigortası Akbank Direkt Mobil'den alınabilecek

Bu sigortanın saniyeler içinde online olarak satın alınabileceğini vurgulayan İsfendiyaroğlu, "Değişen müşteri davranışları, dijitalleşme, gelişen teknolojiler her alanda olduğu gibi Bankasürans alanında da değişim gerektiriyor. Biz banka olarak bir dönüşüm yolculuğu içindeyiz ve bankasüransın buna tam entegrasyonunu öncelik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Banka müşterileri, Akbank Direkt Internet'ten ve Akbank Direkt Mobil'den hızlıca satın alınabilen Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatlerinde kendilerini ve sevdiklerini güvence altına alabilecek. Ürün kapsamında yurt dışı seyahatlerinde hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masrafları poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanıyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, yurt dışına çıkacak Akbank müşterileri, seyahat sağlık sigortasına Akbank Direkt Mobil üzerinden hem kısa sürede hem de Aksigorta güvencesinde kolaylıkla sahip olabilecek.

İsfendiyaroğlu, bu yıl içinde Akbank Direkt Mobil'den sunulacak yeni ürünlerin de geleceğini ve bu yönde çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seyahat Sağlık Sigortası yalnızca vize alınırken mecburen yaptırılması gereken bir sigorta olarak algılanıyor; ancak Seyahat Sağlık Sigortası, bunun da ötesinde yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek acil sağlık harcamaları açısından önemli bir güvence. Dolayısıyla yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek olası risklerde mağduriyet yaşamamak için müşterilerimize mutlaka sigorta yaptırmalarını öneriyoruz”

Akbank’ın sunduğu Seyahat Sağlık Sigortası ürünü Aksigorta tarafından sağlanıyor."

