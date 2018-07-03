Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

BURSA, (DHA)- IRAK'IN tavuk ürünleri vergilerini arttırmasının firmalarını etkilemediğini söyleyen HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Bu durum bizim ihracatımızı çok ciddi boyutlarda olumsuz etkilemez. Yeni pazarlara, pazar arayışlarına girmek, her zaman tedbirli olmak, gerek firmalar gerekse ülkeler için çok önemlidir” dedi.

Türkiye'nin tavuk eti ihracatında en önemli pazarlardan birisi olan Irak, tavuk ürünleri vergilerini arttırdı. Irak hükümetinden yapılan son bilgilendirme ile 5 Ağustos’tan itibaren tavuk ürünleri, donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatlarından alınan yüzde 10’luk vergi, yüzde 50’ye yükselteceğini açıkladı.

Irak hükümetinin aldığı bu kararın sektöre yansımalarıyla ilgili konuşan HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Tavuk eti ihracatında Türkiye’nin en büyük ve önemli pazarlarının başında Irak geliyor. Yıllık 6 milyar doların üzerinde bir ciroya sahip olan Türk kanatlı sektörünün en büyük tedarikçisi olan Irak’tan, bu cironun yarısından fazlasını gerçekleştiriliyor" dedi.

Irak’ın kendi iç üretimini arttırmak ve sanayisini desteklemek adına böyle bir karar aldığını söyleyen Müjdat Sezer, bu uygulamanın devamlılığının sağlanmasının mümkün olmadığını savundu. Sezer, “Bu durum, bizim ihracatımızı çok ciddi boyutlarda olumsuz etkilemez. Birkaç yıldır izinlerde, gümrük giriş ve kontrollerinde sık sık zorluklar çıkaran Irak hükümetinin, bu tutumu sadece Türkiye’ye özgü değil. Başta Brezilya olmak üzere ihracat yapan tüm ülkelere aynı uygulamayı yapıyor ve ek vergiyi getiriyor. Ancak Irak’ta üretim miktarı, tüketim talebini karşılayacak kapasitede değil. Bir süre sonra talebin karşılanamaması, stokların tükenmesi ve maliyetler, ithalatı kaçınılmaz kılacak. Bu da ek vergi oranının düşürülmesi veya tamamen kaldırılması yönünde şekillenecektir görüşündeyiz” dedi.

"Körfez ülkelerine yapılan ihracatın artışı, yeni pazar girişimleri (Japonya gibi), mevsim gereği mangal sezonunda iç tüketimin artışı, endişeye gerek olmadığının göstergesidir" diyen Sezer, "Bugün Irak’a ek vergi, yarın başka bir ülke, başka bir konu. Her zaman olabilir ve yaşanabilir. Önemli olan tek ülkeye, tek pazara bel bağlamak olur. Yeni pazarlara-pazar arayışlarına girmek, her zaman tedbirli olmak, gerek firmalar gerekse ülkeler için çok önemlidir" dedi.

FOTOĞRAFLI

