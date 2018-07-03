FİNANS

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

IRAK'IN tavuk ürünleri vergilerini arttırmasının firmalarını etkilemediğini söyleyen HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Bu durum bizim ihracatımızı çok ciddi boyutlarda olumsuz etkilemez.

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

BURSA, (DHA)- IRAK'IN tavuk ürünleri vergilerini arttırmasının firmalarını etkilemediğini söyleyen HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Bu durum bizim ihracatımızı çok ciddi boyutlarda olumsuz etkilemez. Yeni pazarlara, pazar arayışlarına girmek, her zaman tedbirli olmak, gerek firmalar gerekse ülkeler için çok önemlidir” dedi.
Türkiye'nin tavuk eti ihracatında en önemli pazarlardan birisi olan Irak, tavuk ürünleri vergilerini arttırdı. Irak hükümetinden yapılan son bilgilendirme ile 5 Ağustos’tan itibaren tavuk ürünleri, donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatlarından alınan yüzde 10’luk vergi, yüzde 50’ye yükselteceğini açıkladı.
Irak hükümetinin aldığı bu kararın sektöre yansımalarıyla ilgili konuşan HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Tavuk eti ihracatında Türkiye’nin en büyük ve önemli pazarlarının başında Irak geliyor. Yıllık 6 milyar doların üzerinde bir ciroya sahip olan Türk kanatlı sektörünün en büyük tedarikçisi olan Irak’tan, bu cironun yarısından fazlasını gerçekleştiriliyor" dedi.
Irak’ın kendi iç üretimini arttırmak ve sanayisini desteklemek adına böyle bir karar aldığını söyleyen Müjdat Sezer, bu uygulamanın devamlılığının sağlanmasının mümkün olmadığını savundu. Sezer, “Bu durum, bizim ihracatımızı çok ciddi boyutlarda olumsuz etkilemez. Birkaç yıldır izinlerde, gümrük giriş ve kontrollerinde sık sık zorluklar çıkaran Irak hükümetinin, bu tutumu sadece Türkiye’ye özgü değil. Başta Brezilya olmak üzere ihracat yapan tüm ülkelere aynı uygulamayı yapıyor ve ek vergiyi getiriyor. Ancak Irak’ta üretim miktarı, tüketim talebini karşılayacak kapasitede değil. Bir süre sonra talebin karşılanamaması, stokların tükenmesi ve maliyetler, ithalatı kaçınılmaz kılacak. Bu da ek vergi oranının düşürülmesi veya tamamen kaldırılması yönünde şekillenecektir görüşündeyiz” dedi.
"Körfez ülkelerine yapılan ihracatın artışı, yeni pazar girişimleri (Japonya gibi), mevsim gereği mangal sezonunda iç tüketimin artışı, endişeye gerek olmadığının göstergesidir" diyen Sezer, "Bugün Irak’a ek vergi, yarın başka bir ülke, başka bir konu. Her zaman olabilir ve yaşanabilir. Önemli olan tek ülkeye, tek pazara bel bağlamak olur. Yeni pazarlara-pazar arayışlarına girmek, her zaman tedbirli olmak, gerek firmalar gerekse ülkeler için çok önemlidir" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasındaTürkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında
Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladıAfyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı

'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

Niğde'de turfanda patates hasadı başladı

Niğde'de turfanda patates hasadı başladı

TOKİ’nin Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

TOKİ’nin Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.