Sezon uzayınca turizmcinin yüzü güldü

MUSTAFA KURT - Turist sayısındaki rekor artış, otellerdeki doluluk oranlarının maksimum seviyelere ulaşması ve sezonun uzaması, turizmcileri sevindirdi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, ilçede yaz sezonunun sürdüğünü söyledi. Alanya'da eylül-ekim aylarında havanın iyi olduğunu dile getiren Sili, "Bu aylarda, yüksek sıcakların olmadığı, denizin sakin olduğu ve servis kalitesinin de daha fazla arttığı zamanları yaşıyoruz." dedi.

Geçmiş sezonlara bakıldığında son iki sezona göre bu yıl yüzde turist sayısında yüzde 150 artışların olduğunu vurgulayan Sili, "Ancak gelir anlamında da o başarıyı yakalamamız gerekiyor. Evet, bu sezon gelir bazında aynı yüksek oranda değiliz ama son iki sezona göre de artış yakalamış durumdayız. Bu talebin devam etmesi durumunda eski sezonlara ulaşacağımızı umuyorum." şeklinde konuştu.

2019 yılında beklentilerin artığını kaydeden Sili, şöyle konuştu:

"Örneğin Rusya pazarı bizim için önemli. Bir azalma olmayacak. Avrupa pazarında bu yıl bir artış söz konusu. Bu sene uçak koltuğu planlamaları düzeyinde müşteri getirildi. Ama Avrupa'da önümüzdeki sezon ciddi bir artış bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor, son iki sezondaki olumsuzluklara rağmen Rusya iyi sezonlardaki rakamlara ulaştı ve hatta geçti, ama Avrupa pazarında 2014-2015 sezonu rakamlarına sayısal olarak ulaşamadık ama turist anlamında rekor seviyelere ulaştık. Bu da yeni kaynak pazarların oluşması ve o pazarların devreye girmesiyle oldu. Özellikle Doğu Avrupa, Uzak Doğu ve Yakın Doğu'nun bize artı pazar kaynağı oluşturması bir başarının sonucunda gerçekleşti. Bu da 2019'da artarak devam edecek. Biliyorsunuz, bizim hedefimiz 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar turizm geliri. Bu hedefimize 2019 yılında biraz daha yakınlaşmış olacağız ve inanıyorum ki bu rakamları yakalayacağız."