FİNANS

Sezon uzayınca turizmcinin yüzü güldü

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

ALTİD Başkanı Burhan Sili: - "Turist sayısında rekor seviyelere ulaştık. Bu da yeni kaynak pazarların oluşması ve o pazarların devreye girmesiyle oldu" - ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu: - "Oteller bu yılı hem dolu dolu geçirdiler hem de sezonları biraz daha uzadı. Kasım ortalarına kadar da bu sürecek" - ALTSO Başkanı Mehmet Şahin: - "Bu sezonda yaşanan doluluk 2019 yılında artarak devam eder."

MUSTAFA KURT - Turist sayısındaki rekor artış, otellerdeki doluluk oranlarının maksimum seviyelere ulaşması ve sezonun uzaması, turizmcileri sevindirdi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, ilçede yaz sezonunun sürdüğünü söyledi. Alanya'da eylül-ekim aylarında havanın iyi olduğunu dile getiren Sili, "Bu aylarda, yüksek sıcakların olmadığı, denizin sakin olduğu ve servis kalitesinin de daha fazla arttığı zamanları yaşıyoruz." dedi.

Geçmiş sezonlara bakıldığında son iki sezona göre bu yıl yüzde turist sayısında yüzde 150 artışların olduğunu vurgulayan Sili, "Ancak gelir anlamında da o başarıyı yakalamamız gerekiyor. Evet, bu sezon gelir bazında aynı yüksek oranda değiliz ama son iki sezona göre de artış yakalamış durumdayız. Bu talebin devam etmesi durumunda eski sezonlara ulaşacağımızı umuyorum." şeklinde konuştu.

2019 yılında beklentilerin artığını kaydeden Sili, şöyle konuştu:

"Örneğin Rusya pazarı bizim için önemli. Bir azalma olmayacak. Avrupa pazarında bu yıl bir artış söz konusu. Bu sene uçak koltuğu planlamaları düzeyinde müşteri getirildi. Ama Avrupa'da önümüzdeki sezon ciddi bir artış bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor, son iki sezondaki olumsuzluklara rağmen Rusya iyi sezonlardaki rakamlara ulaştı ve hatta geçti, ama Avrupa pazarında 2014-2015 sezonu rakamlarına sayısal olarak ulaşamadık ama turist anlamında rekor seviyelere ulaştık. Bu da yeni kaynak pazarların oluşması ve o pazarların devreye girmesiyle oldu. Özellikle Doğu Avrupa, Uzak Doğu ve Yakın Doğu'nun bize artı pazar kaynağı oluşturması bir başarının sonucunda gerçekleşti. Bu da 2019'da artarak devam edecek. Biliyorsunuz, bizim hedefimiz 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar turizm geliri. Bu hedefimize 2019 yılında biraz daha yakınlaşmış olacağız ve inanıyorum ki bu rakamları yakalayacağız."

- "Ukrayna ile direkt seferler katkı sağlayacak"

Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da bu yıl turist sayısında artış olduğunu söyledi.

Özellikle Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nda yaşanan ciddi hareketliliğin gözardı edilemeyeceğini anlatan Dahaoğlu, "Oteller bu yılı hem dolu dolu geçirdiler hem de sezonları biraz daha uzadı. Kasım ortalarına kadar da bu sürecek. Tekrar Avrupa'nın bizi tercih etmesi, İspanya ve Yunanistan ile tekrar kıyaslanmaya başlamamız bizim için artı bir güzel haber." ifadelerinde bulundu.

Antalya'ya bu yıl 4,5 milyon Rus, 3 milyon Alman turistin geldiğine işaret eden Dahaoğlu, şöyle devam etti:

"2014 yılında Ukrayna'dan 260 bin turist gelirken, bu yıl 680 bin rakamına ulaşıldı. Bu rakamı da eylül ayında yakaladık. Sadece Alanya ilçesine Alanya-Gazipaşa Havalanı'ndan bir milyon turist geldi. Umarım bu gelecek yılda 2 milyona ulaşır. Gönül ister ki kasım-aralık-ocak-mart aylarında uçaklar hiç durmasın. Hele Ukrayna ile kimlikle gidiş geliş de müsaitken. Ukrayna ile direkt seferlerin olması Alanya turizmine daha fazla katkı sağlayacaktır. Umarım bu seferler başlar."

2018 yılında güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini dile getiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ise sezonun Alanya'da henüz sonlanmadığını kaydetti. Turların devam ettiği ilçede sonbahar aylarında yaz günlerinin yaşandığını ifade eden Şahin, "Umarım bu sezonda yaşanan doluluk 2019 yılında artarak devam eder" dedi.

Şahin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Alanya'nın 4,5-5 milyar dolarlık ülke ekonomisine döviz girdisi sağladığını aktararak, "Bu sadece turizmde sağlanan girdi. Emlak, inşat ve tarım daha bunda yok. Hükümetimiz bir çok çalışma yaptı. Yeni bakanımızın da turizmin içinde olması bize ayrı bir heyecan veriyor." diye konuştu.

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ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ALTİD Başkanı Burhan Sili ALTSO Başkanı Mehmet Şahin

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