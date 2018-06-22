FİNANS

"Sezonu açtık turist akınına uğradık"

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 09:44 | Son Güncelleme

Mio Mare ve Mio Bianco Genel Müdürü Terzi: - "Mayısta sezonu açtık. Rus ve Ukranyalı turistler büyük ilgi gösterdi. Yüzde 60 yerli, yüzde 40 yabancı misafir tablosu şu anda tersine döndü. Hatta yüzde 80 yabancı, yüzde 20 yerli konuk ağırlamaya başladık"

İSTANBUL (AA) - Mio Mare ve Mio Bianco Genel Müdürü Nihat Terzi, "Bu yıl mayıs ayında sezonu açtık. Rus ve Ukranyalı turistler büyük ilgi gösterdi. Genellikle yüzde 60 yerli yüzde 40 olan yabancı misafir tablosu şu anda tersine döndü. Hatta yüzde 80 yabancı, yüzde 20 yerli konuk ağırlamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Karaderili Şirketler Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Terzi, uzun dönem rezervasyonlardan da bu oranın yıl sonuna kadar böyle gideceğini gördüklerini, her şey dahil plus sistemle hizmet veren tesislerde, 140 oda 447 yatak kapasitesi, Muğla yöresine ait yemekler, çocuklar için her akşam özel eğlenceler, geleneksel Türk yemekleri, düzenledikleri Türk gecesi ile yabancılara Türk mutfağını öğrettiklerini belirtti.

Karaderili Şirketler Group bünyesindeki Mio Mare ve Mio Bianco Rus turistlerinin akınına uğradı. Genellikle iç piyasaya hizmet veren her iki tesiste ki Rus ve Ukranya'lı turist oranı yüzde 80'lere kadar çıktı.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin, liderlerin sağduyulu yönetimi ile çözüme kavuşmasının devamında Bodrum'a olan Rus ve Ukraynalı turist ilgisinden Karaderili Group da payını almış oldu. Muğla'ya gelen yabancı turist sayısındaki yüzde 38'lik artış da sektörel hareketliliği gözler önüne serdi.

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Karaderili Şirketler Group

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