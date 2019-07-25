Sezonun ilk Antep fıstığı hasadı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2019 yılının ilk Antep fıstığı hasadını yapan üretici, Ziraat Odasınca altınla ödüllendirildi.

Yılın ilk ürününü, sezondan yaklaşık bir ay önce yetiştiren Bağlıca Mahallesi'nden Kasım Yılmaz, topladığı ilk mahsulü Nizip Ziraat Odası'na getirdi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, sezonun ilk fıstık hasadını gerçekleştiren Yılmaz'ı tebrik ederek, 2019 yılının tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatih Altunses, üreticiye çeyrek altın hediye etti.

