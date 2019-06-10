Sezonun ilk arpasını getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2019 – 2020 hasat sezonunun ilk ürünü yeni mahsul arpa, düzenlenen törenle Edirne Ticaret Borsası’nda (ETB) satışa sunuldu.
ETB'deki törende, Bosnaköy köyünden Mehmet Ali Demiray’a ait 1 ton arpa, bir tarım şirketi tarafından kilogramı 1,17 liradan satın alındı.
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı
Fedai Canım ile üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen satış sonrasında,
üretici Mehmet Ali Demiray'a günün
anısına 100 litre mazot hediye etti.
Öztürk, yeni mahsul arpayı
getiren üreticiyi kutlayarak, hasat
sezonunun tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.
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