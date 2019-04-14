Sezonun ilk kirazı için sembolik açık artırma

MANİSA (AA) - Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 250 liradan satıldı.

Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yeni sezon, düzenlenen tören ve açık artırma ile başladı.

Üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin katıldığı törende bölge üreticilerinden İlyas Coşkuner ve Metin Koyuncu'nun toplanan yaklaşık 30 kilogram kirazı, açık artırmaya sunuldu.

Sembolik olarak yapılan artırmada ilk kirazlar kilogramı 250 liradan tüccarlara satıldı.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açık alanda ilk kirazın Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetiştiğini belirterek, burada üretilen kaliteli kirazların dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini söyledi.

Çelik, ilçedeki üreticiler için bereketli bir sezon dileyerek, "İlk kirazın kilogramı, sembolik bir değerle 250 liraya satıldı. Her yıl televizyonlarda 'kiraz çok pahalı' gibi haberler çıkıyor, bu doğru değil. İlk ürünü üreten çiftçimizi teşvik etmek amacıyla tüccarlarımız böyle sembolik bir değer belirliyor. Ancak pazara kiraz geldikçe fiyat dengelenecek ve makul bir seviyeye gelecek." dedi.

