FİNANS

Sezonun ilk kirazı için sembolik açık artırma

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

Kiraz hasadının başlaması nedeniyle düzenlenen törende sezonun ilk kirazı, sembolik açık artırmada kilogramı 250 liradan satıldı - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik: - "İlk ürünü üreten çiftçimizi teşvik etmek amacıyla tüccarlarımız böyle sembolik bir değer belirliyor. Pazara kiraz geldikçe fiyat dengelenecek ve makul bir seviyeye gelecek"

MANİSA (AA) - Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 250 liradan satıldı.

Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yeni sezon, düzenlenen tören ve açık artırma ile başladı.

Üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin katıldığı törende bölge üreticilerinden İlyas Coşkuner ve Metin Koyuncu'nun toplanan yaklaşık 30 kilogram kirazı, açık artırmaya sunuldu.

Sembolik olarak yapılan artırmada ilk kirazlar kilogramı 250 liradan tüccarlara satıldı.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açık alanda ilk kirazın Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetiştiğini belirterek, burada üretilen kaliteli kirazların dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini söyledi.

Çelik, ilçedeki üreticiler için bereketli bir sezon dileyerek, "İlk kirazın kilogramı, sembolik bir değerle 250 liraya satıldı. Her yıl televizyonlarda 'kiraz çok pahalı' gibi haberler çıkıyor, bu doğru değil. İlk ürünü üreten çiftçimizi teşvik etmek amacıyla tüccarlarımız böyle sembolik bir değer belirliyor. Ancak pazara kiraz geldikçe fiyat dengelenecek ve makul bir seviyeye gelecek." dedi.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildiYürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlarYılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar
Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruzProf. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kiraz manisa satış töreni

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Bakan Albayrak'tan G-20 mesajı

Bakan Albayrak'tan G-20 mesajı

Yarın son! Bakan açıklama yaptı...

Yarın son! Bakan açıklama yaptı...

Kıdem tazminatında yeni dönem…

Kıdem tazminatında yeni dönem…

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

Aytemiz ve Erasta Edirne AVM’den iş birliği

Aytemiz ve Erasta Edirne AVM’den iş birliği

Fındık alım fiyatı erken açıklanacak, yeni destekleme sistemine geçilecek

Fındık alım fiyatı erken açıklanacak, yeni destekleme sistemine geçilecek

Eşya taşımacılığında 'elektronik takip sistemi' 1 Ocak 2020’de başlayacak

Eşya taşımacılığında 'elektronik takip sistemi' 1 Ocak 2020’de başlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.