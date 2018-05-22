Sezonun ilk mercimeği GTB'de işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Hasat sezonunun ilk mahsul kırmızı mercimeği Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) kilogramı 2 liradan işlem gördü.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı mercimek üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni sezonun ilk mahsul mercimeği hasat edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yıldız köyünde çiftçi Şaban Baytekin tarafından yetiştirilen ilk mahsul kırmızı mercimek Gaziantep'e getirildi.

GTB hububat satış salonunda sabah seansında satışa sunulan 8,5 ton mercimeğin kilogramı 2 liradan alıcı buldu.

Mercimeği satan tüccar İsmail Korkmaz, ilk mahsul kırmızı mercimeğin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetiştirildiğini, ürünün normalden 10-15 gün önce hasat edildiğini belirtti.

Korkmaz, mercimekte verim ve kalite açısından iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.

