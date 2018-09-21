FİNANS

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Sürdürülebilir Gıda Platformu (SGP), gıda sanayisi için, "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlamayı hedefliyor.

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Sürdürülebilir Gıda Platformu (SGP), gıda sanayisi için, "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlamayı hedefliyor.
Günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda sistemlerine yönelik dönüşümü hızlandırmak amacıyla faaliyet gösteren Sürdürülebilir Gıda Platformu "Sürdürülebilir Gıda için Sürdürülebilir Ambalaj Çalıştayı" gerçekleştirdi.
Ambalaj üreticisi, tedarikçi, tasarımcı, konunun uzmanı akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve araştırma şirketi temsilcilerinin yer aldığı çok geniş bir paydaş katılımı ile gerçekleşen çalıştayın ilk çıktısının, gıda sanayi için bir Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu olması hedefleniyor.
Balparmak, Chep Türkiye, Danfoss, Eker, GT Enerji, Intertek, Leroy, Metro Türkiye, Migros, Pınar, Reis Gıda ve Ülker’in üye olarak yer aldığı Sürdürülebilir Gıda Platformu, Türkiye’de ve dünyada öne çıkan alanlarda önemli iş birlikçi projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.
Gıda ambalajıyla ilgili tüm konularda uzman görüşlerinin alındığı çalıştay, Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro’nun ev sahipliğinde yapıldı.
Gastronometro’nun, Türk Mutfağı ve değerlerine sahip çıkarak hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak için, yerel değerleri global bir bakış açısıyla ele alan bir platform olduğunu vurgulayan Metro Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Bilge Ceylan, gıda endüstrisinin önemli alt kollarından biri olan ambalajın sürdürülebilir geleceğinin tartışıldığı bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. (Fotoğraflı)

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