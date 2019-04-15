FİNANS

Sharp çamaşır ve kurutma makinelerine Almanya’dan tam not

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Vestel Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Turan Erdoğan: - “Alınan yüksek puanlar ürünlerimizin güvenilirliğini ve kalitesini bir kez daha ispatladı. Sharp markasının üreticisi olarak bu başarı bizi oldukça gururlandırdı"

İSTANBUL (AA)- Vestel City’de üretilen Sharp markalı çamaşır ve kurutma makineleri, son kullanıcıya sağladığı kolaylıklar, performans, yüksek enerji ve su tasarrufu gibi özelliklerinden dolayı Almanya’nın test dergilerinden olan Haus & Garten Test dergisinden olumlu not aldı.

Vestel’den yapılan açıklamaya göre, test edilen diğer bir model olan Power Dry teknolojisine sahip 8 kg yıkama / 6 kg kurutma kapasiteli kurutmalı çamaşır makinesi ise 2,4 puanla “Gut / İyi” değerlendirmesini almaya hak kazandı. Bu model ayrıca aldığı bu puanla Almanya’da ‘testberichte.de’ sitesinde 126 adet kurutmalı çamaşır makinesi arasında 4’üncü sırada listelendi. Yapılan değerlendirmede ürünler çok sessiz çalışma, lekeleri etkin bir şekilde çıkarma, düşük enerji tüketimi, hızlı yıkama ve mükemmel kurutma, şık tasarım özelliklerinden dolayı başarılı bulundu.

Ayrıca rakiplerinden 500 kat daha çevreci ve yenilikçi R290 Soğutma Sistem Teknolojisine sahip iki farklı çamaşır kurutma makinesi de 1,4 puanla ‘Sehr Gut / Çok İyi’ sertifikası aldı. Bu modellerden biri aldığı bu puanla Almanya’da ‘testberichte.de’ sitesinde 669 adet çamaşır kurutma makinesi arasında 2. sırada listelendi. Modeller akıllı ve hassas nem sensörü teknolojisi, yüksek enerji verimi, sessiz çalışma ve narin/hassas kurutma, şık tasarım, kolay kullanım ve ek opsiyonlar, özel program çeşitliliği, kolay bakım/temizlik özelliklerinden dolayı başarılı bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Turan Erdoğan, Vestel City Avrupa’nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri olduğunu ve burada 500’ün üzerinde marka için üretim yaptıklarını belirtti.

Sharp’ın uzun yıllardır tasarımını, üretimini ve satışını yaptıkları bir marka olduğunu anımsatan Edoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tasarımlarına, kullanım özelliklerine, çevreye duyarlılığına her marka ve üretim sürecinde olduğu gibi Sharp için de dikkat ediyoruz. Saygınlığı ve güvenirliği herkes tarafından bilinen ve tüketicinin satın alma kararında etkisi olan Haus & Garten Test dergisi dünyaca ünlü beyaz eşya, TV, cep telefonu markasını birçok kritere göre test ediyor. Sharp markalı çamaşır ve kurutma makinelerimiz de testlere tabi tutularak kullanıcılarına sağladığı özelliklerden dolayı birçok markayı geride bıraktı. Alınan yüksek puanlar ürünlerimizin güvenilirliğini ve kalitesini bir kez daha ispatladı. Sharp markasının üreticisi olarak bu başarı bizi oldukça gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.”

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Haus & Garten Test Sharp çamaşır ve kurutma makineleri Vestel

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