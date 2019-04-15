Sharp çamaşır ve kurutma makinelerine Almanya’dan tam not

İSTANBUL (AA)- Vestel City’de üretilen Sharp markalı çamaşır ve kurutma makineleri, son kullanıcıya sağladığı kolaylıklar, performans, yüksek enerji ve su tasarrufu gibi özelliklerinden dolayı Almanya’nın test dergilerinden olan Haus & Garten Test dergisinden olumlu not aldı.

Vestel’den yapılan açıklamaya göre, test edilen diğer bir model olan Power Dry teknolojisine sahip 8 kg yıkama / 6 kg kurutma kapasiteli kurutmalı çamaşır makinesi ise 2,4 puanla “Gut / İyi” değerlendirmesini almaya hak kazandı. Bu model ayrıca aldığı bu puanla Almanya’da ‘testberichte.de’ sitesinde 126 adet kurutmalı çamaşır makinesi arasında 4’üncü sırada listelendi. Yapılan değerlendirmede ürünler çok sessiz çalışma, lekeleri etkin bir şekilde çıkarma, düşük enerji tüketimi, hızlı yıkama ve mükemmel kurutma, şık tasarım özelliklerinden dolayı başarılı bulundu.

Ayrıca rakiplerinden 500 kat daha çevreci ve yenilikçi R290 Soğutma Sistem Teknolojisine sahip iki farklı çamaşır kurutma makinesi de 1,4 puanla ‘Sehr Gut / Çok İyi’ sertifikası aldı. Bu modellerden biri aldığı bu puanla Almanya’da ‘testberichte.de’ sitesinde 669 adet çamaşır kurutma makinesi arasında 2. sırada listelendi. Modeller akıllı ve hassas nem sensörü teknolojisi, yüksek enerji verimi, sessiz çalışma ve narin/hassas kurutma, şık tasarım, kolay kullanım ve ek opsiyonlar, özel program çeşitliliği, kolay bakım/temizlik özelliklerinden dolayı başarılı bulundu.