FİNANS

Shell&Turcas kamyonlarda LNG kullanımı için dolum sistemi kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Shell&Turcas kamyonlarda LNG kullanımı için dolum sistemi kurdu

Shell&Turcas tarafından karayolu taşımacılığında alternatif yakıt olarak kamyonlarda LNG kullanımına yönelik dolum sistemi kurulduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, LNG'nin yakıt maliyetini yüzde 35'e varan oranlarda düşürdüğü ve karbon emisyon salımını yüzde 15'e yakın azalttığı belirtildi.

Türkiye'nin ilk Shell LNG Dolum Sistemi'ni İsmet Yılmaz Lojistik'in Dilovası'ndaki lojistik operasyon merkezinde kuran Shell&Turcas'ın lojistik firmalarının LNG'li kamyon kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Shell'in yeni yakıtlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine küresel çapta her yıl 1 milyar dolar yatırım yaptığı bildirilen açıklamada, "Shell&Turcas, Türkiye'de ilk defa karayolu taşımacılığında alternatif yakıt olarak kamyonlarda LNG kullanımına ilişkin yeni bir dönem başlattı. Karayolu taşımacılığında bir ilke imza atan Shell&Turcas, ilk Shell LNG Dolum Sistemi'ni İsmet Yılmaz Lojistik'in Dilovası'ndaki lojistik operasyon merkezinde kurdu. Fabrika üretimi IVECO Stralis NP460 LNG kamyonu ve üç adet dizelden LNG'ye dönüştürülen kamyonlar Türkiye karayollarında lojistik operasyonlarına başladı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, Shell LNG Dolum Sistemi'nin kurulduğu 6 ülkeden biri olduğuna işaret edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erdem, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada daha fazla ve daha temiz enerji talebi hızla artıyor. Bu talebin farklı enerji kaynaklarıyla karşılanması gerekli. Bu çerçevede LNG, artık birçok ülkede lojistik sektörü için bir alternatif olarak sunulmaya başlıyor. İthalat bedeli motorine göre daha düşük olan LNG, karayolu taşımacılığında yakıt olarak kullanıldığında dizele göre yüzde 35'e varan tasarruf sağlayacak ve aynı zamanda cari açığa olumlu etki edecek. LNG ayrıca daha temiz yanan bir enerji kaynağı."

Shell&Turcas Üst Yöneticisi Felix Faber de Türkiye'de Shell LNG istasyon ağı kurmayı hedeflediklerini, ayrıca Shell'in gelecek yıllarda uluslararası karayollarında faaliyet gösteren lojistik firmalara Türkiye dışında ikmal imkanı sunacak LNG istasyonları için de yatırım yaptığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
LNG Shell&Turcas

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