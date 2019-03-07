SHGM haklı bulduğu 915 yolcunun mağduriyetini giderdi

Gökhan Artan / Berlin, 7 Mart (DHA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) haklı bulduğu, şikayetçi 915 havayolu yolcusunun mağduriyetlerini giderilmesini sağladı.

SHGM'ye 2018 yılında, havayolları ile ilgili uçağa kabul edilmeme, uçuş iptali, rötar, sınıf değişikliği dahil, çeşitli konularda 2 bin 225 yolcu şikayeti yapıldı.

SHGM Yolcu Hakları Koordinatörlüğü'ne, posta ile 20, çevrimiçi form ile 2 bin 205 başvuru yapıldı. SHGM, havayolu işletmelerinin aleyhine işlem yaptıkları 915 yolcunun haklı olduğuna karar vererek, bu yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesini sağladı. Buna karşılık, 2 bin 382 başvuru olumsuz değerlendirilirken, 225 başvuruyla ilgili işlemler ise sürüyor.

Çevrimiçi formlardan, 2017 yılı içinde yanıtlanamayan 1,297 başvuru ile ilgili işlemlerin sürmesi nedeniyle, bu dönemde yanıtlandı.

