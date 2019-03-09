SHGM: İHA uçuş izinlerini hızlandıracak uygulama hayata geçiriliyor

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Mart (DHA)- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) uçuş izinlerine yönelik işlemlerin hızlandırılması amacıyla İHA Uçuş İzni Mülki İdare Modülü uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Uçuş izin başvuruları alındıktan sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan koordinasyonda yaşanan gecikmelerin en aza indirilmesi ve başvuruların daha hızlı sürede yanıtlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama ile Mülki İdare yetkilileri İHA Kayıt Sistemine dahil edildiği açıklandı. Yeni sistem ile, 57 binin üzerinde kullanıcısı bulunan İHA Kayıt Sisteminde azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm sivil insansız hava araçlarının uçuş izni alması nedeniyle yaşanan yoğunluğun kurumlar arası koordinasyonunun en üst seviyeye çıkarılarak giderilmesi ve başvuruların değerlendirme süresinin hızlandırılması hedefleniyor. Deneme aşaması başarıyla tamamlandığı duyurulan İHA Uçuş İzni Mülki İdare Modülü’nün, İHA mevzuatının güncellenmesi ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından hizmete açılarak tüm kullanıcılara aktif olarak sunulması planlanıyor.