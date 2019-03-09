FİNANS

SHGM: İHA uçuş izinlerini hızlandıracak uygulama hayata geçiriliyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) uçuş izinlerine yönelik işlemlerin hızlandırılması amacıyla İHA Uçuş İzni Mülki İdare Modülü uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.  Uçuş izin başvuruları alındıktan sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan koordinasyonda yaşanan gecikmelerin en aza indirilmesi ve başvuruların daha hızlı sürede yanıtlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama ile Mülki İdare yetkilileri İHA Kayıt Sistemine dahil edildiği açıklandı. Yeni sistem ile, 57 binin üzerinde kullanıcısı bulunan İHA Kayıt Sisteminde azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm sivil insansız hava araçlarının uçuş izni alması nedeniyle yaşanan yoğunluğun kurumlar arası koordinasyonunun en üst seviyeye çıkarılarak giderilmesi ve başvuruların değerlendirme süresinin hızlandırılması hedefleniyor. Deneme aşaması başarıyla tamamlandığı duyurulan İHA Uçuş İzni Mülki İdare Modülü’nün, İHA mevzuatının güncellenmesi ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından hizmete açılarak tüm kullanıcılara aktif olarak sunulması planlanıyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Mart (DHA)- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) uçuş izinlerine yönelik işlemlerin hızlandırılması amacıyla İHA Uçuş İzni Mülki İdare Modülü uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Uçuş izin başvuruları alındıktan sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan koordinasyonda yaşanan gecikmelerin en aza indirilmesi ve başvuruların daha hızlı sürede yanıtlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama ile Mülki İdare yetkilileri İHA Kayıt Sistemine dahil edildiği açıklandı. Yeni sistem ile, 57 binin üzerinde kullanıcısı bulunan İHA Kayıt Sisteminde azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm sivil insansız hava araçlarının uçuş izni alması nedeniyle yaşanan yoğunluğun kurumlar arası koordinasyonunun en üst seviyeye çıkarılarak giderilmesi ve başvuruların değerlendirme süresinin hızlandırılması hedefleniyor. Deneme aşaması başarıyla tamamlandığı duyurulan İHA Uçuş İzni Mülki İdare Modülü’nün, İHA mevzuatının güncellenmesi ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından hizmete açılarak tüm kullanıcılara aktif olarak sunulması planlanıyor.

Toplam 1324 kişye de eğitim verildi

Ocak-Şubat aylarında 81 il ve ilçelerinde bulunan toplam 1324 kişiye Mülki İdare Modülü Eğitimi verildiği kaydedildi. Senkron uzaktan eğitim yolu en fazla 50 kişi olacak şekilde 29 grup halinde düzenlenen eğitimlerde, mülki idare modülünün amacı, kullanımı, İHA talimatı, gizli yasak bölge tanımları, uygunluk verme aşamasındaki değerlendirme kriterleri hakkında bilgi verildi. Eğitimi alan kişilerin uygulama yapabilmeleri için İHA kayıt sisteminin test ortamı oluşturularak, kişilerin bu sistemde mülki idare yetkileri oluşturularak görevli oldukları il ve ilçede tanımlamaları yapıldı. Eğitim alan kişilere test ortamında, uygulamalı bölge işaretlemeleri ve örnek İHA uçuş izni başvuruları üzerinden sistemin değişik senaryolarda talebi nasıl sonuçlandırdığı örneklerle gösterildi. Uygulamalı test için yapılan yetki tanımlamaları ile aynı zamanda MERNİS kontrollü sisteme kayıt işlemi de gerçekleştirilerek 1 Mart’tan itibaren mülki idare menüsünü görebilecekleri şekilde sistemde hazır hale getirildi.

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