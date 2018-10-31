SHGM'den İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş denetimi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İstanbul Havalimanı'ndan bugün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, havaalanı emniyeti, hava seyrüsefer hizmetleri ve havacılık güvenliği açısından incelenecek.

İstanbul Havalimanı'nın Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartları çerçevesinde sertifikalandırması sürecini yürüten SHGM tarafından yerinde denetim yapılacak.

Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel başkanlığındaki inceleme heyeti, İstanbul Havalimanı'ndan 11.10'da Ankara'ya yapılan ve 17.30'da KKTC'ye yapılacak uçuşlar kapsamında operasyonları yerinde gözlemliyor.

