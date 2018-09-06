ARİFE YILDIZ ÜNAL - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), T625 Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik denetlemelerin sonuçlanmasıyla TC-HLP kuyruk numaralı ilk prototip helikopter için "deneysel amaçlı özel uçuş izni" verildi.

Tasarımı ve üretimi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen, uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon denetimi ve gözetimi ise SHGM tarafından yapılan T625 Özgün Helikopter Projesi'ne yönelik SHT-21 Talimatı (Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyon Talimatı) kapsamında yürütülen denetimler olumlu sonuçlandı.

Bu çerçevede SHGM tarafından TC-HLP kuyruk numaralı ilk prototip helikoptere "deneysel amaçlı özel uçuş izni" yayımlandı.

TUSAŞ, söz konusu izinle özgün tasarıma dayalı geliştirmekte olduğu helikopter için uçuş testlerinin en önemli aşamalarından biri olan "havada asılı kalma (hover)" uçuşunu gerçekleştirdi. Testler, SHGM koordine ve izni diğer uçuş zarf noktalarını da kapsayacak şekilde adım adım sürdürülecek.