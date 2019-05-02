Shift Up Zirvesi bu yıl altıncı kez 4 Mayıs’ta düzenlenecek

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Shift Up Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi, İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Kulübü’nün Türkiye İş Bankası ana desteğiyle bu yıl 4 Mayıs’ta altıncı kez düzenlenecek.

Shift Up’19’da uzman girişimler girişimcilik, yapay zeka, finansal teknolojiler, e-ticaret, e-spor, girişim sermayesi, melek yatırım, online oyun ve mobil uygulamalardaki son gelişmeleri aktaracak. Etkinlik kapsamında kurulacak olan “Startup Garden” alanında da genç girişimcileri potansiyel yatırımcı, kullanıcı ve genç yeteneklerle bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında kendisini geliştirmek isteyen genç girişimcilere Staj Noktası’nda, startuplarda staj yapma imkanı da sunulacak.



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