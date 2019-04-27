Shoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı var

İZMİR, (DHA)- SHOEXPO - 45. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda hem kadın hem de erkeklerin hayatını kolaylaştıran modeller görücüye çıktı. Kadın ayakkabılarında 31'den 44'e, erkek ayakkabılarında ise 37'den 52 numaraya kadar modeller sektör profesyonellerine sunuldu. Firma temsilcileri, Shoexpo İzmir'de özel ayakkabılara ilginin bir hayli fazla olduğunu ifade etti.

Türkiye ayakkabı ve çanta sektörünün buluşma noktası olan Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın 45'incisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından fuarizmir'de sektör profesyonellerini ağırlama devam ediyor. Ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikler ile tasarımların tanıtıldığı fuarda 2020 kreasyonu başta olmak üzere 2019 modelleri de sergileniyor. Katılımcı firmalar da fuarda özel tasarımlar başta olmak üzere farklı ürünlerini profesyonel ziyaretçilere sundu. Özel ayakkabıların yanında katılımcılar hayat kolaylaştıran tasarımları da Shoexpo İzmir'de görücüye çıkardı. Kadınlar için hazırlanan, 31 numaradan 44 numaraya kadar olan ayakkabılarını tanıtan katılımcı firma, yabancı firmalarla ikili görüşmeler yaptı. Bir başka firma ise erkek tüketicilerin hayatını kolaylaştıran modellerini profesyonellerle paylaştı. 37 numaradan başlayarak 52 numaraya kadar klasik ya da spor tarzda ayakkabı üreten firma, uzun boylu ve ayağı büyük kişilere modelleriyle kolaylık sundu.

47 NUMARAYA KADAR BABET

Çalışmaları hakkında bilgiler veren ayakkabı firması sahibi Çağla İşyapan, babetlerde istekler doğrultusunda 47 numaraya kadar çıkabildiklerini belirtti. İşyapan, "Biz topuklu ayakkabıda botlarda sınır olmadan, hemen hemen yapabileceğimiz her modelde çalışıyoruz. Butik bir firmayız. Ürünümüzü özelleştirdik. Çalışan kesime hitap ediyoruz. Klasik bir çizgimiz var, deri ayakkabı yapıyoruz. 44 numaraya kadar kadın ayakkabısı üretiyoruz. İnsanlar şaşırıyor ama alanlar çok. İzmir'de Işıkkent'te üretiyoruz. Nijerya, Filistin, İsrail, Irak, İran, Azerbaycan, Almanya, Ukrayna ve zaman zaman Rusya ile çalışıyoruz. Biraz daha ihracat potansiyelimizi artırmak istiyoruz. Doğu Avrupa ülkelerinde de büyük ayak potansiyeli var. Nijeryalı müşterilerimiz bizden 45-46 numara bile istedi. Ancak babetler dışında topuklu ayakkabılarda çok mümkün olmuyor. Genel olarak kendi modellerimiz, sezon koleksiyonlarımız üzerinden hareket ediyoruz. Bazen müşterilerimiz model de gösterebiliyor. Hitap ettiğimiz kitleye uygun bir modelse esneklik de yapabiliyoruz" dedi.

BÜYÜK NUMARALARA İLGİ VAR

37'den 52 numaraya kadar ayakkabılar üreten firmanın temsilcisi Nurcan Pehlivan Yıldız, "37'den 52 numaraya kadar klasik modellerde yapılıyor. Genelde müşteri portföyümüz basketbolcular başta olmak üzere uzun boylular. Norveç'te, Hollanda'da, Karadağ'da fazlaca var mesela. Hepsi deri, üst segmentte ayakkabılar yapıyoruz. Model açısından sıkıntı yaşamıyoruz. Çok eskiden beri ayakkabıları yapıyoruz. İsteklere ayak uydurarak çalışmamıza devam ediyoruz" diye konuştu.