FİNANS

"Siber Güvenlik Kümelenmesi" tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir: - "Savunmanın konusunun sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin araç ve gereçlerinin modernizasyonu ve temini olarak algılanmaması gerekiyor"

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Savunmanın konusunun sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) araç ve gereçlerinin modernizasyonu ve temini olarak algılanmaması gerekiyor." dedi.

Demir, Savunma Sanayii Müsteşarlığında (SSM) gerçekleştirilen "Siber Güvenlik Kümelenmesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, siber güvenliğin kurumun görevleri arasında olduğunu bildirdi.

Savunmanın konusunun sadece TSK'nin araç ve gereçlerinin modernizasyonu ve temini olarak algılanmaması gerektiğini belirten Demir, sağlık, ulaşım, enerji, haberleşme ve eğitim gibi alanlarda da ülkenin güvenliğinin sağlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Demir, "Bugün savaşın olmadığını düşündüğümüz ortamlarda da başka çeşit savaşlar var. İnsanların haberleşme özelinin bulunması veya şirketlerin, emniyet birimlerimizin ve devletimizin hassas bilgilerinin korunması aslında savunma kavramının içini dolduruyor. Madem öyle, bize atfedilen görevlerin arasında olan siber güvenliğe geniş spektrumla bakmalıyız." diye konuştu.

Savunma sanayisinin geliştirilmesi ve koordinasyonu konusunda kendilerine "bu alanda birlikler kurma" gibi görevlerin de verildiğini anımsatan Demir, siber alanının boş bırakılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Demir, emniyet güçlerinin çeşitli projelerini yapmak durumunda olduklarına değinerek, "Bu alandaki ürünlerde dışa bağımlılık söz konusu." ifadesini kullandı.

Çözüm olarak mümkün olduğunca geniş tabanlı ve katılımlı bir kümelenme oluşturmayı planladıklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Kümelenmede, çözümlerin geliştirildiği, geliştirme alanlarının ortak belirleneceği, bir taraftan bilgini artırılması, insan kaynağının yetiştirilmesi, insan kaynağından oluşan şirketlerin ayakta kalmaları, desteklenmeleri, yerli ürünlerin öncelikle kullanılır hale gelmesi gibi bir dizi konuya hep beraber el atmamız gerekiyor. Burada donanım meselesi de unutulmamalı ve radarımızdan kaçmamalı diye düşünüyorum."

Demir, yerli ve milli çözümlerin gerekliliğine işaret ederek, kullanıcıların ürüne yaklaşımında sertifikasyon konusunun da önemli olduğunu kaydetti.

- "15 yılda kat edilen yolun daha fazlasını alabiliriz"

SSM Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik de kümelenmenin faaliyetlerini ve yürütülecek projeleri anlattı. Özçelik, "Müsteşarlığımız son 15 yılda kara, deniz, hava ve uzay alanlarında önemli yol kat etti. Siber güvenlik tarafında da yazılım ve donanım alanında dışa bağımlılığımız fazla ama genç bir ülkeyiz, sermayenin büyük bölümünün insan olduğu bu alanda son 15 yılda kat ettiğimiz yolun çok daha fazlasını alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Siber güvenliğin sadece savunma sanayisini ilgilendiren bir alan olmadığını, bu yüzden tüm paydaşları bir araya getirdiklerini belirten Özçelik, "Ekosistemin iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması konusunda, Ekonomi Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleri söz konusu. Bu fonların etkin bir şekilde aktarılması bizim için önemli bir yer teşkil ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından, Demir ile kümelenmeye dahil olan özel sektör firma temsilcileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Siber Güvenlik Kümelenmesi

Siber Güvenlik Kümelenmesi, SSM'nin desteğiyle geçen yıl ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımıyla oluşturuldu. SSTEK AŞ tarafından yürütülen projenin vizyonu, siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış yerli ve milli çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz sahibi olmak olarak belirlendi. Bu kapsamda, Türkiye'deki siber güvenlik firmalarının sayısının artırılması, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimlerinin desteklenmesi, siber güvenlik ekosisteminin standartlarının geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin markalaşması, firmaların daha hızlı şekilde ortak pazara girebilmeleri, Ar-Ge, üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, ihracat miktarlarını artırmaları hedefleniyor.

Siber Güvenlik Kümelenmesinde ASELSAN, HAVELSAN, STM, Türksat, Turkcell, Türk Telekom'un da aralarında olduğu çok sayıda kurum ve kuruluş faaliyette bulunuyor.

PARTNERYaz aylarında varisten korunmak elinizde... İşte uzman tavsiyelerine göre varisten koruyan öneriler.Yaz aylarında varisten korunmak elinizde... İşte uzman tavsiyelerine göre varisten koruyan öneriler.
 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı
Elektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacakElektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmail Demir Savunma Sanayii Müsteşarlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İHKİB Başkanı Gültepe: İhracatı 33 milyar dolara taşıyacağız

İHKİB Başkanı Gültepe: İhracatı 33 milyar dolara taşıyacağız

 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı

 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı

Elektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacak

Elektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacak

TİM / Büyükekşi: 500 milyar dolar ihracat hedefi konusunda iyimserim.

TİM / Büyükekşi: 500 milyar dolar ihracat hedefi konusunda iyimserim.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor

Rüya, Pegasus filosuna katıldı

Rüya, Pegasus filosuna katıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.