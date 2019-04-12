FİNANS

Siber güvenlikte yerli yazılım için iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

HAVELSAN, Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerinden IntelProbe ile protokol imzaladı - Bu kapsamda, siber güvenlikle ilgili konularda ulusal ve uluslararası boyutta ihtiyaç duyulacak yazılımlar geliştirilecek, siber güvenlik alanında ortak Ar-Ge çalışmaları yapılacak, siber istihbarat alanında iş birliğine gidilecek - HAVELSAN, siber güvenlik ekosistemindeki firmaları, ürün ve kabiliyetlerini uluslararası alana taşımaları için destekleyecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de siber güvenlik alanında faaliyet gösteren firmalar, ulusal ve uluslararası boyutta ihtiyaç duyulacak yazılımların geliştirilmesi, ürün ve kabiliyetlerin yurt dışına taşınması için birlikte çalışma yoluna gidiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yazılım ve bilişim teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü şirketlerinden HAVELSAN, Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerinden IntelProbe ile siber güvenlik konusunda iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole HAVELSAN adına Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay, IntelProbe adına Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen imza attı.

Anlaşmaya göre iki şirket, siber güvenlikle ilgili konularda ulusal ve uluslararası boyutta ihtiyaç duyulacak yazılımları birlikte geliştirecek, siber güvenlik alanında ortak Ar-Ge çalışmaları yapacak, siber istihbarat alanında ortak hareket edecek.

- "Şirketlerin iş birliği yapması gerekiyor"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm dünyada siber güvenlik ve yeni teknolojiler alanında insan kaynağının düşüklüğüne işaret ederek, "Türkiye'de siber güvenlik uzmanı az. Bu nedenle, şirketlerin iş birliği yapması gerekiyor. İmzaladığımız anlaşma iş ekosistemimizi daha da güçlendirecek." dedi.

IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen de HAVELSAN ile iş birliği anlaşması yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, siber güvenlik alanında çok değerli ürün ve çözümlere HAVELSAN ile imza atacaklarını dile getirdi.

- Yurt dışına açılmak için destek

HAVELSAN, ayrıca siber güvenlik ekosistemindeki firmaları, ürün ve kabiliyetlerini uluslararası alana taşımaları için destekleyecek.

Bu konudaki ilk somut adım Asya, Afrika ve Ortadoğu'nun en önemli siber güvenlik fuarı olarak kabul edilen Dubai Siber Güvenlik (GISEC) Fuarı'nda atıldı.

HAVELSAN, aralarında IntelProbe'un da bulunduğu siber güvenlik firmalarına destek vererek, ürün ve kabiliyetlerinin fuar katılımcılarına tanıtılmasına olanak sağladı.

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HAVELSAN siber güvenlik Siber Güvenlik Kümelenmesi

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