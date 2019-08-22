Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların düzenlediği Siber Güvenlik Yaz Kampı, 100'ün üzerinde üniversiteden öğrenciyi bir araya getirdi.

Siber Küme Yaz Kampı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının öncülüğünde oluşturulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile Siber Kulüpler Birliği tarafından organize edildi.

Bu yıl ikincisi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliğe, bin 200 öğrenci başvurdu ve 100'ün üzerinde üniversiteden yaklaşık 500 öğrenci katılmaya hak kazandı. Öğrenciler, 20 sınıfta gerçekleştirilen eğitimlere ücretsiz katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi. Demir, burada yaptığı konuşmada, siber güvenliğin 10 yıl önce bütün üniversitelerde öğretildiğini ve geçen sürede ise öneminin daha da arttığını söyledi.

"Türkiye havacılıkta çok iyi başlangıçlar yaptı ama geriye düştü, geride kaldığımız birçok konu var. Siber güvenlik ise oldukça yeni ve temelde insan gücüne ve bilgiye dayanıyor. Ne kadar bilgili ve bilgiyi kullanabilen insan kaynağı geliştirebilirsek geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz." diyen Demir, mevcut beyin gücünü birbirine bağlayıp kullanmanın başarıyı getireceğini ifade etti.