FİNANS

Siber saldırı farkındalığı için "Oltala"

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli bir firma, önemli kurumlarda çalışan personelde siber saldırı farkındalığını artırmak için simülasyon, test ve eğitim programı üretti - "Oltala" adı verilen programla, ilgili personelin kurum dışından gelebilecek oltalama link ile güvenli linkleri ayırt edebilmesi sağlanıyor - BEAM Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakır: - "Oltala ile kurum çalışanlarının, kötü niyetli kimlik avı girişimlerini tanımaları ve bunlara direnmeleri adına gerçek oltalama saldırılarını simüle etmeyi amaçlıyoruz" - "Geliştirilen program, özellikle bu farkındalığın seviyesini tespit edip artırmaya hizmet edecek"

AYSU BİÇER - Teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli bir firma, önemli kurumlarda çalışan personelde siber saldırı farkındalığını artırmak için simülasyon, test ve eğitim programı geliştirdi.

ODTÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdüren BEAM Teknoloji, siber güvenlik alanında tehditleri en aza indirecek çeşitli hizmet ve çözümler sunuyor.

BEAM Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber saldırı konusundaki temel problemin, pahalı sistemleri kullananların güvenlik farkındalığının düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Siber güvenliğin sürekli gelişen teknoloji altyapısından ve çevrelerden kaynaklanan tehditlere odaklandığına işaret eden Çakır, yatırımlara rağmen yeni güvenlik olaylarının sayısının gün geçtikçe arttığını vurguladı.

Çakır, 2013 ve 2014'te en başarılı 10 teknogirişim şirketi arasına girdiklerini belirterek, kurumların siber güvenlik alanında karşılaştıkları tehditleri en aza indirecek bir çözüm geliştirdiklerini söyledi.

"Oltala" adını verdikleri simülasyon, test ve eğitim programıyla kritik altyapılara sahip kurumlarda, siber saldırıların en zayıf halkası olarak gördükleri "insan" savunmasını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Çakır, "Geliştirilen program, özellikle bu farkındalığın seviyesini tespit edip artırmaya hizmet edecek." diye konuştu.

Çakır, "Oltala" ile kurum çalışanlarının, kötü niyetli kimlik avı girişimlerini tanımaları ve bunlara direnmeleri adına gerçek oltalama saldırılarını simüle etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Programın kullanıldığı kurumlarda çalışanlara belirli aralıklarla siber saldırıları gerçekleştirildiğini anlatan Çakır, "Böylece personelin dışarıdan gelecek oltalama linkleri ile güvenli linkler arasındaki farkları öğrenmesini ve farkındalığın artmasını sağlıyoruz. Bu, aslında düzenli olarak gerçekleştirilen siber saldırı tatbikatı." diye konuştu.

"Oltala"nın aktif kullanıcı sayısının 80 bini aştığını anlatan Çakır, kullanıcılar arasında özel sektör kuruluşlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu, Oyak ve tüm iştirakleri ile Rekabet Kurumunun yer aldığını dile getirdi.

Çakır, ilk yabancı müşterilerinin de Londra merkezli petrol arama şirketi "Genel Energy" olduğunu belirterek, programı küresel hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Yerli malı belgesini 6 ay önce aldık." diyen Çakır, Türkiye'de bu belgeye sahip tek ürünün "Oltala" olduğunu ifade etti.

- "Bazı kurumlar için performans ölçütü"

Siber saldırılara karşı teyakkuzda olmanın ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken Çakır, "Bazı müşterilerimiz bu testi çalışanlarına her ay uyguluyor. Hatta bir kamu kurumu bunu performans ölçütü olarak koydu. Buradan gelecek raporlarla çalışanların performansı ölçülüyor. Kimi kurumlarda bu farkındalık o kadar ileri düzeydeki eğitim amaçlı gönderdiğimiz linkleri bile tıklamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, "Momo" ve "Mavi Balina" gibi zararlı içeriklerden korunmaları adına çocuklarda da farkındalığı artırmanın hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

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BEAM Teknoloji Mehmet Çakır Oltala siber güvenlik siber saldırı teknoloji

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