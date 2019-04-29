Çakır, 2013 ve 2014'te en başarılı 10 teknogirişim şirketi arasına girdiklerini belirterek, kurumların siber güvenlik alanında karşılaştıkları tehditleri en aza indirecek bir çözüm geliştirdiklerini söyledi.

Siber güvenliğin sürekli gelişen teknoloji altyapısından ve çevrelerden kaynaklanan tehditlere odaklandığına işaret eden Çakır, yatırımlara rağmen yeni güvenlik olaylarının sayısının gün geçtikçe arttığını vurguladı.

BEAM Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber saldırı konusundaki temel problemin, pahalı sistemleri kullananların güvenlik farkındalığının düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti.

ODTÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdüren BEAM Teknoloji, siber güvenlik alanında tehditleri en aza indirecek çeşitli hizmet ve çözümler sunuyor.

AYSU BİÇER - Teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli bir firma, önemli kurumlarda çalışan personelde siber saldırı farkındalığını artırmak için simülasyon, test ve eğitim programı geliştirdi.

"Oltala" adını verdikleri simülasyon, test ve eğitim programıyla kritik altyapılara sahip kurumlarda, siber saldırıların en zayıf halkası olarak gördükleri "insan" savunmasını güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Çakır, "Geliştirilen program, özellikle bu farkındalığın seviyesini tespit edip artırmaya hizmet edecek." diye konuştu.

Çakır, "Oltala" ile kurum çalışanlarının, kötü niyetli kimlik avı girişimlerini tanımaları ve bunlara direnmeleri adına gerçek oltalama saldırılarını simüle etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Programın kullanıldığı kurumlarda çalışanlara belirli aralıklarla siber saldırıları gerçekleştirildiğini anlatan Çakır, "Böylece personelin dışarıdan gelecek oltalama linkleri ile güvenli linkler arasındaki farkları öğrenmesini ve farkındalığın artmasını sağlıyoruz. Bu, aslında düzenli olarak gerçekleştirilen siber saldırı tatbikatı." diye konuştu.

"Oltala"nın aktif kullanıcı sayısının 80 bini aştığını anlatan Çakır, kullanıcılar arasında özel sektör kuruluşlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu, Oyak ve tüm iştirakleri ile Rekabet Kurumunun yer aldığını dile getirdi.