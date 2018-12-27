Siber saldırılar finansal projeleri olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, son dönemde finans sektöründe siber saldırıların daha fazla gündeme gelmeye başladığını belirterek, "Siber saldırılar bir projenin finansman kaynağından, sponsoruna ve danışmanlarına kadar tüm ortaklarının iş sürekliliğini, faaliyetlerini ve hatta itibarını etkiliyor." dedi.

Edin, Garanti Bankası tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, proje yönetiminde finansal risklerin yanı sıra çevresel ve sosyal risklerin de doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde halka açık şirketlerin hisselerini elinde bulunduran yabancı yatırımcıların, yatırım tercihlerini bu riskleri en doğru yöneten firmalardan yana kullandığına işaret eden Edin, uluslararası fonların da sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilmeye başlandığını bildirdi.

Edin, bu yıl Birleşmiş Milletler'in Sorumlu Bankacılık Prensipleri yayınlandığını dile getirerek, "Dünya genelinde 28 bankanın bir araya gelerek oluşturduğu prensiplerin hazırlanma aşamasında biz de yer aldık. Oradaki gözlemlerimizi, prensiplerin etkilerini ve beklentileri de üyesi olduğumuz platformlarda ve çalışma gruplarında herkesle paylaştık. Bankalar olarak bu değişime ayak uyduracak farklı ürünlerle ve finansman mekanizmalarıyla kaynaklarımızı sürdürülebilir alanlara aktarıyoruz. Bunun için en güzel örnekler yeşil krediler ve sosyal bonolar." diye konuştu.