ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve 12 seçimdir kullanılan Seçim Bilişim Sisteminin (SEÇSİS) çok güvenli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde, siber saldırı girişimi olsa dahi yaratacağı bir risk olduğunu düşünmüyorum. Buna ilişkin gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlik konusunun ülke güvenliğinin çok önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Sağlık, eğitim, enerji, bankacılık gibi hayatın her alanına dokunan bilişim sistemlerine yönelik tehdit ve tehlikenin büyüklüğünün daha da arttığını aktaran Atalay, olayın sadece bilgi varlıklarının korunması olmadığına, günlük hayatın idame ettirilmesi ya da ettirilememesi boyutuna geldiğine dikkati çekti.

Siber saldırılarının yarattığı hasarlarının çok yüksek olabildiğini vurgulayan Atalay, bu durumun tehlikenin boyutunu artırdığını belirtti.

Ülkelerin siber güvenliğe önem vermesi ve farkındalık oluşturması gerektiğine işaret eden Atalay, siber tehditlere karşı farkındalık oluşturan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını anlattı. Atalay, siber güvenlikle ilgili strateji belgesi hazırladığını, eylem planı oluşturulduğunu ve Siber Güvenlik Üst Kurulu kurulduğunu ifade etti.