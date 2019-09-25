FİNANS

"Siber saldırılara karşı uçtan uca güvenlik sağlanmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka: - "Katar resmi haber ajansının siber saldırı altında 2017 yılında yayınladığı bir haber Körfez krizini tetikledi. Bu anlamda habercilikte siber saldırılara karşı uçtan uca güvenliğin sağlanması gerekiyor"

Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, "Habercilikte siber saldırılara karşı uçtan uca güvenliğin sağlanması gerekiyor." dedi.

HAVELSAN ve BTK iş birliğiyle düzenlenen "Siber Savaşlar ve Geleceği" temalı "5'inci Teknoloji Sohbetleri" etkinliğinde gerçekleştirilen "Yeni Nesil Kurumsal Siber Güvenlik ve Kritik Alt Yapıların Korunması" konulu panelde konuşan Şıvka, özellikle küresel anlamda yayın yapan medya kurumlarında siber saldırılara karşı güvenliğin en az iki aşamalı olması gerektiğini söyledi.

Bunun da yeterli olmadığının altını çizen Şıvka, Katar resmi haber ajansının siber saldırı altında 2017 yılında yayınladığı bir haberin Körfez krizini tetiklediğini anlattı. Şıvka, "Bu anlamda habercilikte siber saldırılara karşı uçtan uca güvenliğin sağlanması gerekiyor. Uçtan uca güvenlikle sunucular da tam anlamıyla siber saldırılara karşı korunmalı. " dedi.

Haberciliğin 7 gün 24 saat yapılan bir iş olduğuna işaret eden Şıvka, "Bu sebeple altyapınızı da ona göre hazırlamanız gerekiyor. Anadolu Ajansı küresel çapta yayın yapan bir kuruluş, bu anlamda kritik altyapınızın yayın yaptığınız tüm dillerdeki abonelerinizin sistemleriyle uyumlu olması gerekli. Geliştirdiğiniz teknolojilerin de internetin olduğu her yerde düzgün çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Kamu kurumlarının siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumların yapıldığı panelde katılımcılara plaket takdim edildi.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracıVakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı
UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5'inci Teknoloji Sohbetleri Anadolu Ajansı İletişim Teknolojileri Direktörü BTK Gökhan Evren HAVELSAN Yakup Şıvka Yeni Nesil Kurumsal Siber Güvenlik ve Kritik Alt Yapıların Korun

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

Hong Kong’un iş insanları İstanbul’da iş dünyası ile bir araya geldi

Hong Kong’un iş insanları İstanbul’da iş dünyası ile bir araya geldi

Getir HAYTAP işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Getir HAYTAP işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İSO/Bahçıvan: Kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı

İSO/Bahçıvan: Kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı

BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.