Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, siber savaşların ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olduğunu belirterek, "Kurum olarak Türkiye'nin yerli ve milli yazılım hassasiyetine özel önem veriyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Avcı, Azad, Kasırga gibi yazılımlar bunun ispatı." dedi.

Karagözoğlu, HAVELSAN ve BTK iş birliğiyle düzenlenen "Siber Savaşlar ve Geleceği" temalı "5'inci Teknoloji Sohbetleri"nin açılışında yaptığı konuşmada, gelişen teknolojilerin dünya çapında ekonomik, politik, sosyal ve kültürel dönüşümlere yol açtığını söyledi.

Teknolojinin sunduğu fırsatların yanında riskler barındırdığına işaret eden Karagözoğlu, "İnsan hayatının her alanına erişen teknolojiler, güvenlik açığının doğmasına ve yeni kaygıların gelişmesine sebep oluyor. Web sitelerine, ağ sistemlerine, bilgisayarlara, sunuculara ve endüstriyel sistemlere yapılan saldırılar, insanların kişisel güvenliğiyle devletlerin ulusal güvenliklerinde büyük tehlikelere yol açıyor." diye konuştu.