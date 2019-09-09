"Siber uzay" için beyin fırtınası

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile HAVELSAN'ın ortaklaşa düzenlendiği "Teknoloji Sohbetleri"nin 25 Eylül'deki oturumlarında 5'inci savaş ortamı olarak kabul edilen "siber uzay" konusu tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK ile HAVELSAN'ın birlikte düzenlediği "Teknoloji Sohbetleri" etkinliklerinin 5'incisi 25 Eylül'de "Siber Savaşlar ve Geleceği" temasıyla BTK'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte beşinci savaş ortamı olarak görülen siber uzay, farklı yönleriyle ele alınacak. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de etkinlikte HAVELSAN ve BTK ile paydaş olacak.

Geleceğin siber tehditleri, ülke destekli siber saldırıların milli güvenliğe etkileri, kritik bilgi altyapılarının korunması için alınabilecek tedbirler ve geleceğin siber savaşlarına bugünden hazır olabilmek için Türkiye'de yapılan ve yapılması gereken çalışmalar oturumlarda ele alınacak.

- İnteraktif paneller yapılacak

Etkinlikte, ulusal güvenlik konularına dair ana ve alt başlıklarda gelişme ve ilerleme beklenen noktalar belirlenecek, gelecek öngörülerinin üzerinde durulacağı konuşma ve paneller, kurum yetkilileri ve akademisyenler tarafından interaktif şekilde gerçekleştirilecek.