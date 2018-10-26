FİNANS

"Siber zorbalığa" karşı tedbir zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Siber güvenlik konusunda yerel ve küresel sorunların ele alınacağı uluslararası LOCARD Global Cyber Security Summit Zirvesi 6 Kasım'da yapılacak - LOCARD Global Siber Güvenlik Kurucu Ortağı Nurhan Demirel: - "Ülkemizin geleceği çocuklarımızın interneti daha güvenli kullanabilmesi için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Siber zorbalığı önleme konusunda yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz" - "Zirvede tanıtımı yapılacak proje kapsamında internet sitemize mağdur çocuklar şikayetlerini yazacak. Sitenin uzman kadrosu, sorunun çözümü için çocuklara ve gençlere yardımcı olacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Siber güvenlik konusunda yerel ve küresel sorunların ele alınacağı uluslararası LOCARD Global Siber Güvenlik Zirvesi, 6 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

LOCARD Global Siber Güvenlik Kurucu Ortağı Nurhan Demirel, AA muhabirine, 6 Kasım'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenecek zirvede, "Türkiye'nin siber risk haritası"nın çıkarılacağını ve "siber bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi" ana temasıyla alınabilecek tedbirlerin masaya yatırılacağını söyledi.

Demirel, son dönemde Türkiye'nin karşılaşabileceği siber güvenlik riskleri ve kritik altyapıların güvenliğinin en önemli gündem maddeleri haline geldiğini ifade ederek, olası siber saldırılara karşı elektrik, doğal gaz, iletişim ve ulaşım altyapılarının nasıl korunması gerektiği, alınabilecek önlemler, muhtemel riskler ve bunlara karşı geliştirilecek çözümlerin zirvede öne çıkan başlıklar olacağını bildirdi.
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- Siber mağduriyete çözüm arayışı

Dünyada siber suçların ve siber zorbalığın oldukça hızlı artış gösterdiğine dikkati çeken Demirel, bu konuda önleyici tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

Demirel, bilişim teknolojilerinin gelişimi ve hayatların dijitalleşmesiyle suçların da artık sanal ortama taşındığına dikkati çekerek, siber zorbaların, özellikle sosyal medyada anonim isimlerin ardına gizlenerek milyonlarca kullanıcıya rahatlıkla ulaşabildiklerini anlattı.

Türkiye'nin geleceği çocukların interneti daha güvenli kullanabilmesi için çeşitli projeler geliştirdiklerini belirten Demirel, şöyle devam etti:

"LOCARD ekibi olarak siber zorbalığı önleme konusunda yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Etkinlikte projenin basın tanıtımını da gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında internet sitemize mağdur çocuklar şikayet yazacaklar. Sitede yer alan pedagog, psikolog, sosyolog, avukat, bilgi güvenliği uzmanı gibi uzman kadromuz, sorunun çözümü için çocuklara ve gençlere yardımcı olacak."

- Uzman isimlerden "siber" dersler

Zirvede, Türk Hava Yolları Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı Timur Kadızade siber tehditlerle ilgili deneyimlerini aktaracak ve havayolları sektöründe olası güncel güvenlik risklerini izleyicilerle paylaşacak.

Marsh Türkiye Siber Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi Direktörü Burak Sadıç, siber kriz yönetiminde etkin maliyet yaklaşımı için risk yönetimi ve sigorta çözümleri hakkında bilgiler verecek.

Cisco'nun Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu teknoloji üst yöneticisi Osama Al-Zoubi de siber tehditlerle mücadele konusunda kurumların bağışıklık sistemini güçlendirecek önerilerde bulunacak.

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Cyber Security Summit Zirvesi LOCARD Nurhan Demirel siber zorbalık projesi

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