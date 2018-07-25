"Sibirya'nın Gücü" yüzde 90 tamamlandı

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı projesinin yüzde 90,5'lik kısmının tamamlandığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rusya'da bulunan Çayandinskoye doğalgaz sahasından Çin'in Amur bölgesine uzanan Sibirya'nın Gücü projesi için bin 954 kilometrelik boru hattı inşa edildiği belirtildi.

Söz konusu uzunluğun, projenin yüzde 90,5'lik kısmını oluşturduğu kaydedilen açıklamada, bu yıl inşaatın ana kısmının tamamlanacağı ve 2019'da boru hattı için test aşamasına geçileceği bilgisine yer verildi.

Üç ayrı fazdan oluşacak projede toplam maliyetin 20 milyar dolar civarında olması beklenirken, Rusya proje ile dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçılarından Çin'e nihai aşamada yılda 38 milyar metreküp doğalgaz sevk etmeyi planlıyor.

