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Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

MANİSA'da buğday hasat sezonu başlarken bu yıl nisan yağmurlarının beklenen düzeyde olmaması ve hava sıcaklıklarındaki artış verimi yüzde 50 düşürdü.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da buğday hasat sezonu başlarken bu yıl nisan yağmurlarının beklenen düzeyde olmaması ve hava sıcaklıklarındaki artış verimi yüzde 50 düşürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatını da ton başına 1050 lira açıklaması çiftçiyi memnun etmedi.

Manisa'da buğday hasadı başladı, ancak verimin istenilen düzeyde olmadığı görüldü. Verimdeki düşüş nedeniyle üzgün olan çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ton başına 1050 liralık alım fiyatını da beğenmedi. Kurak geçen yılın ardından istediği fiyatı da bulamayan çiftçi, maliyetleri karşılamanın derdine düştü. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, biçerdöverlerle buğday hasadının yapılmaya başlandığını belirterek, "Üreticimiz yüzde 40, yüzde 50 verim kaybı yaşadığını söylüyor. Nisan ayındaki sıcaklar nedeniyle buğdaylar cansız kaldı. Hava şartlarından dolayı çiftçimiz mağdur durumda" dedi. Rekoltenin iyi olmaması nedeniyle çiftçiye ton başına özel sektörde 910 lira gibi bir fiyat verildiğini dile getiren Altındağ, "Kalite kaybından dolayı üretici buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne götürse bile fiyat kıracaklar. Üretici her iki taraftan mağduriyet yaşayacak. TMO'da fiyatlar kaliteye göre belirleniyor. Çiftçi gerçekten zor durumda" diye konuştu.

ÇİFTÇİ FİYATTAN MEMNUN DEĞİL

2017 yılında buğdayın ton fiyatının 940 lira olduğunu ifade eden Altındağ, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatı çiftçiler tarafından olumlu karşılanmadı. Geçen sene maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bu fiyat bizi kurtarmıyor. Bakanlıktan ve yetkililerden bu açığımızı kapatmak için yüksek prim desteği istiyoruz. Çiftçi gerçekten zor bir yıl geçirdi. Nisan yağmurlarının olmaması nedeniyle ürün gelişemedi, başakların içi boş kaldı. Rekolte kaybı var. Mazot ve gübre fiyatlarında da yüzde 50'nin üzerinde zam olması bizim belimizi büktü. Buğdayın ton fiyatı 1050 liraya yükseldi, ancak maliyetler nedeniyle bu artış çiftçinin açığını kapatmıyor. Çiftçi açıklanan fiyattan memnun değil. En az ton fiyatı bin 200 lira civarında olmalıydı" diye konuştu. Altındağ, Manisa'da buğday ekiminin azaldığını da söyledi.

SAMAN FİYATLARINI DA ETKİLER

Buğdayda verim kaybı olduğunu dile getiren Altındağ, "Buğdaylarda boy yok. Onun için saman da çıkmayacak. Yağışların dengesizliğinden verim kaybı çok yüksek oldu. Başak boyları çok kısa. Nisan yağmurlarının zamanında yağmamasından dolayı başaklar büyüyemedi. Saman fiyatları da etkilenir ve saman sıkıntısı da yaşanabilir" dedi.

SICAKLIK ARTINCA VERİM KAYBI YAŞANDI

Buğday hasadı yapan çiftçi Mümin Hürsan da, geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın kayıp yaşadığını ifade etti. Hürsan, "130 dönümlük tarlada buğday yetiştiriyoruz. Dönümde 350 kilo gibi bir beklenti var. Geçmiş yıllarda bu rakam dönüm başına 600-650 kiloya çıkıyordu. Yarı yarıya bir kayıp var. Sıcaklar artınca verim kaybı yaşandı. Ani sıcaklık artışı buğdayları yaktı" diye konuştu.

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