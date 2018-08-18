FİNANS

"Sicili bozuk kurumların aldıkları kararlar yok hükmündedir"

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 01:15 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: - "Gerek reel sektörde, gerekse finans ve bankacılık sektöründe piyasaları rahatlatacak bu hamlelerin ardından, yıllardır yaptığı tetikçiliğe devam eden S&P gibi sicili bozuk kurumların aldıkları mesnetsiz kararlar, bize göre yok hükmündedir. Dikkate bile almıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, gerek reel sektörde, gerekse finans ve bankacılık sektöründe piyasaları rahatlatacak hamlelerin ardından, yıllardır yaptığı tetikçiliğe devam eden S&P gibi sicili bozuk kurumların aldıkları mesnetsiz kararların yok hükmünde olduğunu belirtti.

Kopuz yaptığı yazılı açıklamada, S&P'nin Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-"den "B+"ya, uzun dönem yerli para cinsinden notunu "BB"den "BB-"ye düşürmesini, görünümünü ise "durağan" olarak belirlemesini değerlendirdi.

Açıklanan notun Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile örtüşmediğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının son yıllarda aldıkları skandal kararlara bir yenisi daha eklenmiştir. ABD'nin ekonomik tetikçilerden biri olan S&P, ülkemizin gerçekleri ile bağdaşmayan not düşürme kararıyla bir kez daha tarafsız bir kuruluş olmadığını kanıtlamıştır.
Biz, bu güdümlü kuruluşların notunu, 15 Temmuz'un hemen sonrasında yaptıkları fırsatçılıktan sonra zaten vermiştik. Hükümetimiz, artık birer icra makamı haline gelen bakanlıklar marifeti ile destek ve önlem paketlerini birer birer devreye sokuyor.
Gerek reel sektörde, gerekse finans ve bankacılık sektöründe piyasaları rahatlatacak bu hamlelerin ardından, yıllardır yaptığı tetikçiliğe devam eden S&P gibi sicili bozuk kurumların aldıkları mesnetsiz kararlar bize göre yok hükmündedir. Dikkate bile almıyoruz."

Kopuz, ekonomik bir darbe girişimi yaşandığına işaret ederek, iş alemine bir kez daha birlik çağrısı yaptı.

"Topyekün silahlarımızı kuşandık ve 15 Temmuz'da olduğu gibi savaş alanındayız." ifadesini kullanan Kopuz, "Silahla, tankla, tüfekle ele geçiremedikleri ülkemize, kur oyunu ve ekonomik saldırılar ile hiç boyun eğdiremezler. Türkiye olarak bu mücadeleden güçlenerek çıkacağız. Ülkemiz 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için hızla yol alırken önümüze koyulan tüm engelleri milletçe aşacağımızdan en ufak bir şüphem yok. Bu savaşta, mücadeleden korkmayan ve dik duran kazanır." değerlendirmesini yaptı.

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İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz Standard & Poor's

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