FİNANS

Siemens "Dijital İpek Yolu" oluşturuyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Siemens, geleceğe odaklı altyapı iyileştirmeleri için dijital ekosistem çağrısında bulundu - Dünyada 100'den fazla pazarda faaliyet gösteren ve 100'ün üzerinde lider Çinli EPC (Mühendislik-Tedarik-Kurulum) firması ile 20 yılı aşkın süredir güç birliği sağlayan Siemens, 10'u aşkın Çinli girişimciyle de ortaklık anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de 162 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve binlerce kişiye istihdam sağlayan Siemens, global çapta da "dijital ipek yolu oluşturma’ vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" inisiyatifini destekleyen şirket, "Bağlanmak, Yaratmak, İş Birliği Yapmak" amacıyla ilk kez "Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası Zirvesi"ni düzenledi.

Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesindeki fırsatları araştırmak ve desteklemek için Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen zirveye 30'dan fazla ülke ve bölgeden hükümetler, girişimler, yatırımcılar, finansman kurumları ve düşünce kuruluşlarından binin üzerinde sektör lideri ve üst düzey temsilci katıldı.

Dünyada 100'den fazla pazarda faaliyet gösteren ve 100'ün üzerinde lider Çinli EPC (Mühendislik-Tedarik-Kurulum) firması ile 20 yılı aşkın süredir güç birliği sağlayan Siemens, 10'u aşkın Çinli girişimciyle de ortaklık anlaşması imzaladı.

- 2 bini aşkın istihdam sağlandı

Türkiye’de Çinli bir şirket tarafından kazanılan en büyük siparişi alarak dünyanın en büyük soda külü fabrikalarından birinin inşa edilmesine yardımcı olan Siemens, China Tianchen Engineering firmasına sunduğu destek ile 2017 sonunda başlayan proje sayesinde Türkiye ihracatına önemli bir katkı yaptı.

Projeyle ülke genelinde ise 2 bini aşkın istihdam sağlandı. Zirvede Pekin’de bulunan Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi ofisinin başkanlığını Carsten Hasbach’ın yürüteceği de açıklandı.

Aralarında China National Chemical Engineering Group Corporation (CNCEC), China Railway Construction Corporation (International), China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) ve China Resources Cement Holdings'in de bulunduğu Çin’in önde gelen girişimleri ile imzalanan anlaşma; enerji üretimi, enerji yönetimi, bina teknolojisi ve akıllı üretimi içeriyor; aynı zamanda Endonezya, Filipinler, Nijerya, Mozambik ve Güney Afrika gibi ülke ve bölgelerdeki pazar potansiyellerini hedefliyor.

- "Siemens, projenin sürdürülebilir başarıya ulaşması için eşsiz bir konumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, Çin’in ve endüstrilerinin uzun dönemli ve köklü bir partneri olarak "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin çağrısını desteklediklerini belirterek, daha büyük bir ölçekte ve daha geniş bir kapsamda güçlü bir adım daha attıklarını kaydetti.

Kaeser, "Proje, halihazırda pek çok ülkede altyapı gelişimini hızlandıracak önemli ve etkili bir güç olduğunu kanıtladı. Siemens, geniş teknoloji portföyü, ilgili ekonomilerdeki uzun vadeli yerel ayak izine dayanan yerel pazar ihtiyaçlarına dair derin bilgisi, aynı zamanda bu toplumlar için yerel değer yaratabilmesiyle 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin sürdürülebilir başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için eşsiz bir konumda bulunuyor." değerledirmesinde bulundu.

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike de "Siemens, Çinli EPC şirketlerinin 'globalleşme' çabaları kapsamında partnerlik kurdukları ilk global şirketler arasında yer alıyor. 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi, altyapı ve köprü kurmak demek. Toplumları, ekonomileri, kültürleri bağlayan köprüler, aynı zamanda da fiziksel altyapı ve dijital dünya arasındaki köprüler demek. Konu bu dünyaları birbirine bağlamak ve dijital ekosistem kurabilmek olduğunda bunu yapabilen bir numaralı şirket, Siemens. Vizyonumuz, dijital bir İpek Yolu oluşturmak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Kuşak Bir Yol ipek Yolu siemens

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