İSTANBUL (AA) - Türkiye’de 162 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve binlerce kişiye istihdam sağlayan Siemens, global çapta da "dijital ipek yolu oluşturma’ vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" inisiyatifini destekleyen şirket, "Bağlanmak, Yaratmak, İş Birliği Yapmak" amacıyla ilk kez "Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası Zirvesi"ni düzenledi.

Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesindeki fırsatları araştırmak ve desteklemek için Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen zirveye 30'dan fazla ülke ve bölgeden hükümetler, girişimler, yatırımcılar, finansman kurumları ve düşünce kuruluşlarından binin üzerinde sektör lideri ve üst düzey temsilci katıldı.

Dünyada 100'den fazla pazarda faaliyet gösteren ve 100'ün üzerinde lider Çinli EPC (Mühendislik-Tedarik-Kurulum) firması ile 20 yılı aşkın süredir güç birliği sağlayan Siemens, 10'u aşkın Çinli girişimciyle de ortaklık anlaşması imzaladı.

- 2 bini aşkın istihdam sağlandı

Türkiye’de Çinli bir şirket tarafından kazanılan en büyük siparişi alarak dünyanın en büyük soda külü fabrikalarından birinin inşa edilmesine yardımcı olan Siemens, China Tianchen Engineering firmasına sunduğu destek ile 2017 sonunda başlayan proje sayesinde Türkiye ihracatına önemli bir katkı yaptı.