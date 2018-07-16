Siemens Ev Aletleri, sanata desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri Contemporary Istanbul iş birliği ile sanatı desteklemeye devam ediyor. Şirket bu çerçevede bu yıl da, çağdaş sanat fuarının Plugin Yeni Medya Bölümü'nün destekçisi olacak.

Siemens Ev Aletleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 2013 yılından beri düzenlediği “Plugin” bölümü ile sanatseverleri yeni medya sanatı ile buluşturan Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir iş birliğine atım attı. Bu iş birliği kapsamında Siemens Ev Aletleri, bu yıl da çağdaş sanat fuarının Plugin Yeni Medya Bölümü'nün destekçisi olmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni medyanın özünde bulunan, estetiği teknolojiyle birleştirme motivasyonu, Siemens Ev Aletleri olarak bizim de hareket noktamızı oluşturuyor. Bu ortak vizyon ile Contemporary İstanbul ile geçtiğimiz yıl başlayan iş birliğimizi daha da ileriye taşımak için kapsamını genişlettik. Siemens Ev Aletleri olarak yenilikçiliği ön plana alan, bize heyecan verici olasılıklar dünyasının kapısını aralayan, baktığımız şeyleri farklı açıdan görmemizi ve yorumlamamızı sağlayan, sıra dışı deneyimler sunan ve marka özümüze paralel farklı deneyimler yaşatacak eserleri sanat severler ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."