FİNANS

Siemens Ev Aletleri, sanata desteğini sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Siemens Ev Aletleri Contemporary Istanbul iş birliği ile sanatı desteklemeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri Contemporary Istanbul iş birliği ile sanatı desteklemeye devam ediyor. Şirket bu çerçevede bu yıl da, çağdaş sanat fuarının Plugin Yeni Medya Bölümü'nün destekçisi olacak.

Siemens Ev Aletleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 2013 yılından beri düzenlediği “Plugin” bölümü ile sanatseverleri yeni medya sanatı ile buluşturan Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir iş birliğine atım attı. Bu iş birliği kapsamında Siemens Ev Aletleri, bu yıl da çağdaş sanat fuarının Plugin Yeni Medya Bölümü'nün destekçisi olmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni medyanın özünde bulunan, estetiği teknolojiyle birleştirme motivasyonu, Siemens Ev Aletleri olarak bizim de hareket noktamızı oluşturuyor. Bu ortak vizyon ile Contemporary İstanbul ile geçtiğimiz yıl başlayan iş birliğimizi daha da ileriye taşımak için kapsamını genişlettik. Siemens Ev Aletleri olarak yenilikçiliği ön plana alan, bize heyecan verici olasılıklar dünyasının kapısını aralayan, baktığımız şeyleri farklı açıdan görmemizi ve yorumlamamızı sağlayan, sıra dışı deneyimler sunan ve marka özümüze paralel farklı deneyimler yaşatacak eserleri sanat severler ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 13'üncü kez gerçekleşecek olan Contemporary Istanbul, bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya'nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini de bir araya getirecek. Contemporary Istanbul, Plugin bölümü ile sanatseverleri yeni medya sanatı ile buluşturan dünyanın ilk ve tek çağdaş sanat fuarı olma özelliğini taşıyor.

Bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan Plugin Yeni Medya Bölümü'nde ise küratörlüğünü Ceren-Irmak Arkman'ın üstlendiği yeni medya sanatının örnekleri "Extra/Ordinary – Olağan/Dışı" teması altında sergilenecek.

Verilen bilgiye göre, Siemens Ev Aletleri, 2017 yılında Plugin sponsorluğunun yanı sıra Contemporary İstanbul fuarındaki özel alanında dijital sanatın genç yeteneklerinden Can Büyükberber ve Marpi'nin eserlerine ev sahipliği yapmıştı.

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Contemporary Istanbul Siemens Ev Aletleri

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